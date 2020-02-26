DUYURU

Müteveffa PATRİK MESROB II Hazretleri’nin vefatının birinci yıldönümünün 8 Mart 2020, Pazar gününe rastladığı Cemaat ve Kilise Vakıf Yönetim Kurulları’na, cemaatimiz mensuplarına duyurulur.

Bu vesileyle S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde Patrik SAHAK Hazretleri riyasetinde sunulacak olan S. Badarak (Kutsal Sunu) ayinini müteakip Hokehankisd (Ayin-i Ruhani) duaları ile müteveffa Patrik Mesrob II anılacaktır.

Aynı gün saat 15.00’te Müteveffa Patrik Hazretleri’nin Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki ebedi istirahatgahı ziyaret edilerek Patrik Sahak Hazretleri’nin riyasetinde ve tüm ruhanilerimizin katılımıyla merhum Patrik Hazretleri’nin ruhunun istirahatı için dua edilecektir. Akabinde ise Merhum Patrik Hazretleri’nin kabrinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Bu vesileyle, İstanbul’daki kiliselerimiz ibadete açık bulunacak olup sunulacak S. Badarak sonrasında merhum Patrik Hazretleri Hokehankisd dualarıyla anılacaktır.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi

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