Tepkinin zirvesinde Devlet Bahçeli var

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Siyasi kulislerde yaşanan tepkilere siyasetçiler açısından bakarsak; 1. sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2. sırada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. sırada ise Ali Babacan var…

Bahçeli sanırsınız ki bir icraatı ya da açıklaması ile birinci sırayı kaptı.

Hayır, sessiz kalarak milyonlarca ülkücünün feryatlarını işitmeyerek, tepkilerini görmeyerek ve konuşmayarak siyaset kulisinin 1.’si oldu…

Alman vatandaşı Ozan Ceyhun’un Türkiye’nin Avusturya büyükelçisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmasına Bahçeli neden tepkisiz kaldı.

Kim bu Ozan Ceyhun?

Türkiye İşçi Partili, Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticiliği yapan yazar Demirtaş Ceyhun’un oğludur.

1980 darbesinin ardından Viyana’ya gittikten sonra yasa dışı örgüte üye olmaktan dolayı hakkında soruşturma açılan Ceyhun, 2. Dev-Yol davasında, Dev-Yol üyesi olmak ve adam öldürmek suçundan idam ile yargılandı. 1987 yılında pasaportuna el konuldu.

Ozan Ceyhun 1992 yılında kendi isteği ile Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti.

1998 ile 2000 yılları arasında Yeşiller Partisi, ardında SPD milletvekili olarak Avrupa Parlamentosu’nda görev alan Ceyhun, daha sonra AKP’de danışmanlık yaptı.

TEPKİLER:

İYİ Parti dedi ki;

– Dönemin silahlı sol örgüt militanı Ozan Ceyhun, 1 Mart 1977’de ülkücü Mustafa Erol’u şehit etmiştir.

– Avusturya Viyana’ya firar etmiş sonra da Almanya’ya sığınmış bir teröristtir.

– Alman Yeşiller Partisi’nde Ermeni Soykırımı’nın savunuculuğuna yeltenmiştir.

– Türk Devletini ve Türk Milletini soykırımcı kabul eden bir şahsi nasıl büyükelçi olarak atamış, devletin namusunu ve sırlarını böyle bir kişiye nasıl emanet etmiştir?

– Türk Dış Politikasını Ülkücü katillerine bırakması kabul edebileceğimiz bir husus değildir.

– Bunu içine sindiremeyenlerin (Devlet Bahçeli ve MHP) derin bir sessizliğe bürünmeleri de anlaşılabilir değildir.

– İYİ Parti olarak yapılan bu atamayı şiddetle protesto ediyoruz.

CHP sözcüsü Faik Öztrak dedi ki;

– “Bir de kendisinin bundan önce Prag’a atanan büyükelçi Egemen Bağış’ın da yakın dostu olduğu söyleniyor. Herhalde orada canları sıkılmasın diye birbirlerine yakın olan yerlere gönderildiler herhalde. Tavla oynarlar.

– İthal bir takım isimlerle gerçekten Türk diplomasına ciddi zararlar veriliyor.”

MHP eski milletvekili Şefkat Çetin dedi ki;

– “Hedeflenen neydi, ortaya çıkan ne? Olumsuzluklar ve uygulamalardaki pervasızlık, büyükelçi görevlendirmeleri, tepki umursamazlığı, denge-denetimsiz ve liyakatsiz kadrolar, yaşananların sorumlusu kim?”

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın dedi ki;

– “Ülkücü Şehit Mustafa Erol’un katilini ve Türk milletine ‘soykırımcı’ iftirasını tasarı hazırlayarak atıp, ihanet eden birini, Türk milletini ve Türk devletini temsil makamına atamak, nasıl bir gaflettir? Bu atamaya imza atanları millet ve tarih affetmeyecektir.”

Değerli okurlarım,

AKP yandaşı MHP’den “tık” yok…

Ülkücü katili denilen, Alman vatandaşı olan, sözde Ermeni soykırımını kabul eden Ozan Ceyhun’un Viyana büyükelçisi olarak atanması demek ki Devlet Bahçeli’yi hiç rahatsız etmiyor.

Sosyal medyada Bahçeli’ye yönelik tepkiler siyasi kulislerde 1. olmasına yol açtı.

Bahçeli’ye soruyorum:

– Erdoğan’dan mı korkuyorsunuz?

– Cumhur İttifakı dağılır diye mi korkuyorsunuz?

– Tepki gösterip, karşılığını almamaktan mı korkuyorsunuz?

2. Sırada Erdoğan…

Karabük Safranbolu’da 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen törenle 2 bin 237 uzman erbaş mezun oldu.

Askerlerin gösteri de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini açması dikkat çekti.

Değerli okurlarım,

Türkiye’de rejim değişikliğinin en acı fotoğrafı işte budur.

AKP genel başkanı olan cumhurbaşkanının posteri bir askeri kışlada Türk Bayrağının önünde yer alıyorsa sözün bittiği yer burasıdır.

Askeriyeye siyasetin sokulduğunun fotoğrafı budur.

Erdoğan’ı siyasi kulislere taşıyan sosyal medya tepkisi de budur.

3. Sırada Ali Babacan

29 Ağustos 2019 tarihli yazımda dedim ki;

– Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan’ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklayayım.

– Kuruluş tarihi: 02.02.2020

Geldik 24 Şubat 2020’ye ortada ne parti var, ne kurucular kurulu var…

Yeni doğan yavrusu yürümeyi öğrensin diye filin ayağı ile itelemesi gibi Abdullah Gül de Babacan’ın siyaseten yürümesi için destek demeci verdi ama ortada parti yok.

Ben zannettim ki Babacan ve arkadaşları hedeflerini tutacaklar, partilerini hedefledikleri günde kuracaklar.

Yanılmışım, siz okurlarımdan özür diliyorum ve siyasi kulislerde 3. Sırada olan Ali Babacan’a soruyorum:

– Bugün siyaset yapıp seçmen ve oy kazanmayacaksanız ne zaman kazanmayı hedefliyorsunuz?

– Var mısınız, yok musunuz?

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tepkinin-zirvesindedevlet-bahceli-var-54965yy.htm

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