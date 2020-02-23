Ordu’nun Teröre Karşı Zaferi Münasebetiyle Halep’te Bir Kitle Toplanması ve İzcilik Gösterisi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HALEP – Halep ortasındaki El Seyed El Reyis Meydanı, Suriye Arap Ordusu’nun kazandığı zaferleri kutlayan halk kitlelerinin toplanmasına şahit oldu.

Halk kitlelerine hayırsever ve Engelliler cemiyetleri katıldı.

Toplanma, katılan çocuk ekiplerinin sunduğu sanat gösterileri içerdi. Katılanlar da Suriye Arap Ordusu’nun direnişçi halkla ahalilerle beraber halep’i teröristlerden kurtarma sevincini gösterdi, bayrakarı dalgalandırıp zafer ve sevinç sloganlarını attılar.

Toplanmaya Toplum işleri ve İş bakanı Rima El Kadiri katıldı.

Bunun yanısıra El Yermuk klubü ile Ermeni Ortodoks Halep piskoposluğu bir izcilik gösterisi düzenledi.

Gazetecilere verdiği açıklamasında piskoposluğun mitropoliti Masis Zubuyan, Suriye’nin teröre karşı zafer kazandığı, ve Halep’in şehitlerin kanları sayesinde güvenlik ve istikrar yaşamakta olduğunu belirtti.

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