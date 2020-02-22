Bayburt Üniversitesinden 21 Şubat Kurtuluş Günü Etkinlikleri

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümü kapsamında Bayburt Üniversitesi’nde iki ayrı etkinlik gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından “Bayburt’ta İnsan ve Mekân” isimli fotoğraf sergisi ve ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından “Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Ermeni Meselesi” konulu konferans düzenlendi.

İnsan, yaşam ve mekân temalı sergide, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Özkan’ın Bayburt merkez ve köylerinde yaptığı çalışmalarda objektiflerine takılan, Bayburt’un yerleşim ve yaşam kültürlerini yansıtan 69 fotoğraf yer aldı. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen fotoğraf sergisinin ardından, ‘Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Ermeni Meselesi’ konulu konferansa geçildi.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen ve yoğun katılımın gözlendiği ‘Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Ermeni Meselesi’ konulu konferansa konuşmacı olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz katıldı. Prof. Dr. Öksüz, Bayburt’un ilk kez 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı esnasından Rus işgaline uğradığına değinerek, işgalde özellikle Kop Cephesinde gösterilen büyük direnişe ve bu direnişin askeri tarihimizde “İkinci Plevne Savunması” olarak tanımlandığını vurguladı.

Rus arşivlerinde Bayburt ve çevresi, Ermeni katliamları, İşgalin kısa bilançosu, gibi konuların anlatıldığı konferansın ardından, Bayburt’un kurtuluş gününde Bayburt Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz: “Böyle güzel bir mekânda bizleri buluşturan Bayburt Üniversitesinin kıymetli rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’e teşekkür ederim.” dedi.

Konferans sonunda, Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz’ e teşekkür belgesi ve katılım plaketi takdim edildi.

Konferansa, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun, rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Polis Okulu Müdürü Ufuk Sami Günel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

https://www.bayburtmedya.com/bayburt-universitesinden-21-subat-kurtulus-gunu-etkinlikleri/