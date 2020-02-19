Bakü’de Ermenilerin katliamlarına tanık olmuş Zeynal İbrahimov’un “Aliyev & Co: Oğluna 35 Mektup” kitabı ‘Amazon’dan satın alınabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Zeynal İbrahimov’un “Aliyev & Co: Oğluna 35 Mektup” kitabına daha önce de değinmiştik. Kitap bu sene 30. yılını dolduran olaylara ithaftır. Bakü’de Ermenilerin katliamlarına tanık olmuş yazarın bu çalışması, Rusça dilinde 2018’de yayınlanıp Azerbaycan yöneticilerinin saldırgan tepkisini uyandırmıştı.

Azerbaycan yöneticilerinin talebi üzerine Zeynal İbrahimov’un “Ekho Kavkaza” radyosuna verdiği demeç de radyo sayfasından silindi. İbrahimov Karabağ’ın Ermenistan’a ait olduğunu düşündüğünü söylemiş ve Azerbaycan yöneticilerini eleştirmişti.

Bu kitap 2019’da, yine Rusça dilinde Ermenistan’da basıldı, daha sonra ise İngilizcesi de çıktı. İngilizcesini Amazon’un şu adresinde bulabilirsiniz: http://bit.ly/Baku1990 .

Aliyev rejimi, bu olaylara ilişkin kendi sahte versiyonunu tanıtmak ve hadiseleri sahteleştirmek üzere elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

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