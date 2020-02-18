HYETERT KURUCUSU MURAT BEBİROĞLU’NUN ÖLÜMÜNÜN 3. YILI ANISINA

17 Şubat 2020 tarihinde reklam dünyasının ve İstanbul Ermeni toplumunun tanınmış simalarından, HyeTert internet gazetesi kurucu editörlerinden, değerli kültür insanı rahmetli dostum MURAT BEBİROĞLU’nun aramızdan ayrılışının 3. yılında kendisi rahmetle anıyoruz.



Bebiroğlu 1943 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğdu. İlkokulu ve ortaokul birinci sınıfı Arapgir’de okudu. Daha sonra İstanbul’a gelerek Surp Haç Tıbrevank – Surp Haç Lisesi’nde eğitimine devam etti. 1960-61 döneminde liseyi bitirdi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. 1976 yılında reklam sektörüne geçti.



1998 yılında nizamnameler konusunda araştırmalarına başladı. 2003 yılında “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Ermeni Nizamnameleri” isimli ilk kitabını, 2008 yılında “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Nizamnameleri” isimli ikinci kitabını yayınladı.



İnternet kullanan cemaat üyeleri arasında hızlı iletişim ve fikir alışverişi sağlayabilmek amacı ile 1998’de kurulan Hyelist ve 2001 yılında kurulan internet gazetesi Hyetert.org’un kuruculuğunu ve uzun yıllar yönetici editörlüğünü yaptı.

Asdvadz Hokin Lusavore

Dr.med.Sarkis Adam

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...