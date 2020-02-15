11 Ocak’tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: ‘Kaçırıldıklarını düşünüyorum’

Dilek Gul

Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril’den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Olayın hemen sonrasında kayıp çifti bulmak için Jandarma Özel Harekât timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama faaliyetleri yapıldı. Ancak bu çalışmalar kötü hava koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle durduruldu.

Euronews’e konuşan Keldani çiftin oğlu İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, anne ve babasının kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.

Remzi Diril’in aktarımına göre, anne ve babası ile birlikte aynı köyde yaşayan ve tek kişi olan E.D, önce olayın PKK tarafından gerçekleştiğini iddia etmiş. Ancak bir gün sonra ifadesinde bu iddiasını değiştirmiş.

“Kışın köyümüzde anne ve babamla yaşayan tek bir kişi var. Olayın sonrasında bu kişi, önce bize üç kişinin evimize geldiğini ve ailemi alıp götürdüğünü söyledi. Sonrasında neden bize haber vermediğini sorunca da, tehdit edildiğini ifade etti. Onun iddiasına göre kaçırma olayı PKK tarafından yapıldı. Ancak bir sonraki gün ifadesini değiştirdi. Anne ve babamın köyden normal bir şekilde çıktıklarını, çıkarken de geç dönmeleri durumunda ondan keçilere yemeklerini vermesini istediklerini anlattı.”

Bu iddianın sonrasında, İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril kendi imkanları ile PKK tarafına da ulaşmış fakat akrabasının bu iddiasını doğrulatamamış.

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma “gizlilik” kararı ile yürütülüyor. Şimdiye kadar kayıp çiftin oğulları ile birlikte, aynı köyde yaşayan tek kişi olan E.D’nin de ifadeleri alındı. Ama bir aşama kaydedilemedi.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, yetkililere anne ve babasının bir an önce bulunması için çağrı yapıyor.

Kovankaya köyünde daha önce de kayıp vakaları yaşandı

Kayıp Şimoni Diril’in amcasının torunları da 1994’ten bu yana kayıp. 1994’te bir kuyumcu imalathanesinde çalışan 12 yaşında olan İlyas Diril ve 16 yaşındaki Zeki Diril, köylerine dönen ailelerinin aksine bir süre daha İstanbul’da kalarak para biriktirdiler.

2 Mayıs 1994’te Şırnak’a doğru yola çıkan İlyas Diril ve Zeki Diril askeri kontrol noktasında gözaltına alınarak Uzungeçit Jandarma Karakolu’na götürüldüler. Karakol yetkilileri çocukların serbest bırakıldığını söyledi; ancak İlyas Diril ve Zeki Diril’den bir daha haber alınamadı.

Her iki çocuk için başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Daha sonra, Zeki Diril’in ailesi AİHM’e başvurdu. AİHM, Türkiye’nin “Zeki Diril’in gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığını destekleyen hiçbir kanıt sunmadığına” hükmederek, Türkiye’nin, Diril’in ailesine 50 bin euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Euronews

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