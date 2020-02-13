Suriye Halk Meclisi Oybirliğiyle Ermeni Soykırımını Tanıma ve Kınama Kararı Aldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriye Halk Meclisi bugün oybirliğiyle, 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti tarafından Ermenilere karşı yapılan soykırımı kınayan ve kabul eden bir karar aldı.

13/2/2020 tarihli oturumda alınan Halk Meclisi kararının metinde; Halk Meclisi’nin, 20. yüzyılın başında Osmanlı devleti tarafından yapılan Ermeni Soykırımının kabul ettiğini ve kınadığının yanısıra bu suçu inkar etme ve tarihi gerçeklerin yanlış tanıtım yapmaya herhangi bir denemeyi de kınadığını doğrulandı. Kararda; bu suçun insanlığa karşı en şiddetli ve acımasız suçlardan biri olduğunu doğrulandı.

Dost Ermeni halkına tam sempati duyduğunu ifade eden Halk Meclisi; Ermeniler, Süryaniler, Asurlular ve diğerlerin bahsedilen dönemde Osmanlılar tarafından yapılan ırkçı tasfiyeler ve toplu katliamların mağdurları olduklarını ekleyerek dünya parlamentolarına, dünya kamuoyu ve uluslararası topluluğa bu suçları tanıma ve kınamaya çağrıda bulundu.

Halk Meclisi oturumunda yaptığı kelimesinde Halk Meclisi Başkanı Sabbağ; bugünlerde Suriyelilerin “iğrenç Osmanlı düşüncesine dayanan bir Türk saldırısına” maruz kalmakta olduklarını dile getirirken “Erdoğan’ın ecdadları tarafından dost Ermeni halkına karşı yapılan soykırım çerçevesinde erkek, kadın, yaşlı ve çocukları katletme suçunu” kabul ettiklerini söyledi.

Osmanlı rejiminin vahşetinden kaçanların Suriye’de güvenlik ve barınak bulduklarına işaret eden Sabbağ; Suriyelilerin aynı suçludan aynı suçuna maruz kaldıkları için Suriyelilerin bu tür iğrenç ve ırkçı suçlar hakkında en bilgili olduklarını belirtti.

Sabbağ; halklara karşı soykırım suçlarının zamanın geçmesiyle ölmediğine işaret ederken, özellikle yeni Osmanlılığın aynı suç yöntemlerini kullandığından dolayı, bugün, bu suçu kabul etme ve onu tam bir güçle kınamayı insanlığın insani, ahlaki ve siyasi görevi olduğunu belirtti.

Bir buçuk milyondan fazla Ermeninin imhasının sadece tarihi bir kaza olmadığına ve devamlı siyonist suçlarına benzeyen insanlık tarhinide kara bir leke olduğuna vurgu yapan Sabbağ; Erdoğan’ın rejimi de dahil olmak üzere herhangi bir kaba kuvvetin böyle korkunç bir suçu tekrarlama cesaretini önlemek için kınama ve kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak Sabbağ; Sabbagh, “Cumhurbaşkanı Beşsar el Esad’ın liderliğinde kahraman askerlerimizin ve gururlu halkımızın gaddar Türk saldırganlığıyla yüzleşmesinin geleceğimiz, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzün savunması için eski Osmanlı suçlarını tamamlayacak yeni bir Osmanlı canavarının ortaya çıkmasını önleyen tarihi bir eylem” olduğunu söyledi.

Çeviri: P.M.

SANA

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