Salih Zeki, Ermeni Soykırımı’nın en vahşi faillerinden biri – Ermenistan Kamu Radyosu

Salih Zeki, Ermeni Soykırımı’nın en vahşi faillerinden biri

Ermeni Soykırımı’nın failleri arasında en gaddarlardan biri olan Salih Zeki (Kuşarkov), yıllar boyunca tarihin gölgesinde kaldı.

Ermenistan kaynaklı “Armenpress” haber ajansına konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Daire Başkanı, tarih profesörü Arsen Avagyan, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Gürcistan arşivlerinde Salih Zeki hakkında bilgi bulduğunu açıkladı.

‘Ermenihaber’e göre Türkiye tarihinin, Salih Zeki’nin varlığını inkar etmediğini bildiren Avagyan, yine de Türkiye tarihinde bu isim hakkında herhangi bir araştırmanın bulunmadığını belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Samsun şehrinde 1883 yılında dünyaya gelen Salih Zeki, bir Çerkezdi. Ermeni kaynaklarında Canavar Zeki olarak adlandırılan bu şahıs, Der Zor valisi oarak yaklaşık 200.000 Ermeninin imhasını organize etmişti.

Ermeni tarihçi, “Osmanlı Meclisi’nin milletvekili Emanuel Emanulidis, 1917 tarihinde Salih Zeki ile görüştüğünü ve Zeki’nin, 60.000 Ermeniyi yok ettiği, çocukları canlı canlı yaktığı için pişman olduğunu ve hatta intihar etmek istediğini söylediğini aktarıyor. 1933 yılında Moskova’da kaleme aldığı kısa otobiyografide Salih Zeki, Ermenilerin tehciri sırasında yaşanan kanlı sahneleri ve kitle katliamları tarif ederek, “vali olarak bunlardan sorumluyum, çünkü bu kirli işte benim de katkım var” diye itiraf ediyor” ifadelerini kullandı.

Sultan tarafından imzalanan kararla ölüm cezasına mahkum edilen ancak öyle de cezanlandırılamayan Salih Zeki, 1918 yılında Türkiye’yi terk etti.

Ermenistan Kamu Radyosu

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...