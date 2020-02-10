Virtüöz kemancılar Versaille’da Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısında konser verecek – Ermenistan Kamu Radyosu

24 Nisan’da, Ermeni Soykırımı kurbanlarının hatırasında üç virtüöz kemancı, Versaille Kraliyet Şapeli’nde verilecek bir konser sırasında Komitas, Aram Khachatryan ve Arno Babajanyan’ın piyeslerini icra edecek.

Bunun üzerine Opera Royal Twitter sayfasında bildirildi.

Le vendredi 24 avril, trois artistes virtuoses rendront hommage aux victimes du génocide arménien en interprétant des pièces de Komitas, Khachaturian et Babadjanian lors d'un concert de commémoration donné à la Chapelle Royale du @CVersailles. ℹ️ ☛ https://t.co/noqxZKdGQC pic.twitter.com/lsrZTpzJYz — Opéra Royal (@OperaRoyal) January 23, 2020

Ermenistan Kamu Radyosu

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