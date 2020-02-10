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Virtüöz kemancılar Versaille’da Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısında konser verecek – Ermenistan Kamu Radyosu

2020-02-10

24 Nisan’da, Ermeni Soykırımı kurbanlarının hatırasında üç virtüöz kemancı, Versaille Kraliyet Şapeli’nde verilecek bir konser sırasında Komitas, Aram Khachatryan ve Arno Babajanyan’ın piyeslerini icra edecek.

Bunun üzerine Opera Royal Twitter sayfasında bildirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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