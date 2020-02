Vahan Teryan

Dün Ermeni ünlü aktivist ve şair Vahan Teryan’ın doğumunun 135. yıldönümüydü. Bu vesileyle dikkatinize şairin bir eserinin Türkçe çevirisini sunuyoruz:

Nairi Ülkesi*

Bizi vahşi, ayı ırklarınızla karıştırmayın,

Ülkemiz yıkık da olsa, kutsaldır ve kadim.

Nasıl ki parlak dağımız görmüşse bin kar,

Öyle de bir yenilik değildir pusu ve acılar.

Babil olmuştur hasmımız, bir bak ki,

İzsiz kaybolup geçmiştir kötü bir sis gibi.

Asur olmuştur düşmanımız, bak işte,

Bir taşı bile yoktur, ovadır yerinde.

Güçlüdür ruhumuz asırların evladı,

Çok görmüştür gönlümüz ateş ve tahribatı.

Çok görmüştür memleketim acı ve felaket,

Her şarkı bir ağıt, her kitabı bir ıztırap.

Esiriz biz, köle değil, esir bir kartal,

Kötülüğe karşı asil, namuslu bir kartal.

Birçok barbar gelip izsiz geçer,

Ebedi sözümüz sonsuza dek kalır.

Tembel ve yaban ruhunuz anlayamaz ki:

Tam bir mabettir ülkemiz, her taşı kutsal.

Mısır Piramitleri toz olup gider,

Ülkem, güneş gibi aydınlanırsın sen!

Bir anka olarak yeni bir güzellik,

Parlak bir şan ü şöhretle kalkarsın ateşten,

Cesaretlen yüreğim! güçlü bir inançla kalk!

Aydın dağımız gibi sen de gururla dur!

Türkçeye çeviren: Meline Anumyan

Ermenistan’ın başka bir ismi

