Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş’ın Metropolitlik Resametinin 35. Yıldönümü

HYETERT – Bugün, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş’ın, Turabdin Metropolitliğine terfi edilişinin 35. Yıldönümü. (10 Şubat 1985- 10 Şubat 2020)

1945 yılında Tur Abdin’in bir köyü olan Bekusyone köyünde dünyaya gelen Mor Timotheos Samuel Aktaş, Süryanice dili ve Din dersleri öğretmenliği yaptı. 1961 yılında bir keşiş olarak yaşamaya karar verdi ve Mor Gabriel Manastırına katıldı. 1962 yılında Şemmas olarak atandı. 29 Mayıs 1965’te Rahip olarak atındı. 1969 yılında ABD’ye İngilizce ve İlahiyat eğitimi almak için gitti. 1972 yılında döndükten sonra Mor Gabriel Manastırı Başrahipliğine atandı. 1980 yılında Patrik Hazretleri Mor Ignatius Zakka I, manastırdaki değerli işlerinden ötürü onu Kutsal Haç ile onurlandırdı.

Metropolit hazretleri 10 Şubat 1985 günü ise Metropolit olarak atanmıştı.

1990’lı yılların zor zamanlarında ve Süryaniler’in artan göçü esnasında Manastırı, bölgedeki halkın güvenli bir limanı olarak tutmakta büyük gayret gösterdi. Kendisi de bizzat çatışmaların ortasında kaldı. Sıkıntılı zamanlarda halkının yanında oldu, onları ziyaret etti. Bölgedeki zor durumun hafifletilmesi yönündeki çabaları, Tur´Abdin’deki Hıristiyan varlığını korumasına büyük katkı sağlamıştır. Kendi halkının yanı sıra, bölge insanı ile hep iyi ilişkiler kurdu.

1991 Körfez krizi esnasında mültecilere yaptığı destek ayrıca ödüllendirildi

1993 yılında Finlandiya Kilisesi, 1991’deki Körfez krizi sırasında Iraklı mültecilere yaptığı yardımlar ve yorulmak bilmeyen çabalarından ötürü onu ödüllendirdi.

Yine 1993’te biri Collegium Sancti Spiritus (İlahiyat Doktoru) ve diğeri Diandra Üniversitesi (İlahiyat Doktoru) tarafından olmak üzere iki onursal ünvan verildi.

Mor Gabriel Manastırı’nın bugün taşıdığı değer ile bölgedeki diğer kilise ve manastırların restorasyon çalışmalarına büyük emeği ve katkıları olmuştur.

Yararlanılan Kaynak: http://www.syriacchristianity.info/bio/SyriacOrthodox/bio_TimotheosAktas.htm

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