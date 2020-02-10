Ermeni İnsani Misyonu Suriye’de bir yılda ne yaptı? – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni İnsani Misyonu Suriye’de bir yılda ne yaptı?

Ermeni insani yardım grubu bir yıldır Suriye’de bir misyon yürütüyor. Grubun bir raporuna göre, 8 Şubat 2019’dan 8 Şubat 2020’ye kadar, mayın temizleyicileri orada 126 bin metrekarelik araziyi temizledi.

Ermeni uzmanların çalışmaları sayesinde mayınlardan temizlenen Al Husseiniya bölgesi güvenli ve gelecekte yaşamak için uygun bir bölge olarak ilan edildi.

Ermeni uzmanların çalışmalarının neticesinde onlarca tanksavar ve personel karşıtı mayınlar, küme bombaları, el bombaları ve doğaçlama patlayıcı cihazları keşfedilip etkisiz hale getirildi.

İnsani yardım grubu doktorları, yıl boyunca askeri operasyonlar sonucunda mağdur olan 10.114 kişiye yardım sağladı.

Ayrıca Halep Hastanesi’ne düzenli olarak gerekli ilaçları sağladılar ve yerel halk için mayın riski bilinci ve ilk tıp yardımı eğitim kurslarını düzenlediler.

Ermenistan Kamu Radyosu

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