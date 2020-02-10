Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin aşağıdaki program uyarınca İstanbul’daki kiliselerimize gerçekleştireceği ilk ziyaretleri Cemaatimizin dikkatlerine sunuyoruz.
Kilise cemaatlerimizi, Yönetim Kurullarımızı, Kilise Korolarını bu “Hraşapar” törenine katılmaya davet ediyoruz.
11 ŞUBAT SALI
10.00 S. TATYOS PARTOGOMEOS YENİKAPI
11.00 S. HARUTYUN KUMKAPI DIŞI
12.00 S. HOVHANNES GEDİKPAŞA
15.00 ÜÇ HORAN BEYOĞLU
16.00 S. HARUTYUN TAKSİM
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA
11.00 S. NİGOĞAYOS BEYKOZ
14.00 S. YERGODASAN ARAKELOTS KANDİLLİ
15.30 S. KRİKOR LUSAVORİÇ KUZGUNCUK
17.00 S. HAÇ ÜSKÜDAR
18.30 S. GARABED ÜSKÜDAR
13 ŞUBAT PERŞEMBE
14.00 HASTANE KAZLIÇEŞME
15.30 S. SDEPANOS YEŞİLKÖY
17.00 D. S. ASDVADZADZNİ BAKIRKÖY
14 ŞUBAT CUMA
10.00 S. HAGOP ALTIMERMER
15.00 S. HOVHANNES NARLIKAPI
17 ŞUBAT PAZARTESİ
09.30 S. NİGOĞAYOS TOPKAPI
10.30 S. YEĞYA EYÜP
11.30 S. ASDVADZADZİN EYÜP
12.30 S. HREŞDAGABED BALAT
14.00 S. KRİKOR LUSAVORİÇ TOPHANE
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
10.00 S. ASDVADZADZİN BEŞİKTAŞ
11.00 S. ASDVADZADZİN ORTAKÖY
13.00 Y.S. HAÇ KURUÇEŞME
14.30 S. SANTUHT RUMELİHİSAR
16.00 S. YERİTS MANGANTS BOYACIKÖY
20 ŞUBAT PERŞEMBE
10.00 S. VARTANANTS FERİKÖY
16.00 S. NŞAN KARTAL
18.00 S. TAKAVOR KADIKÖY
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