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DUYURU

2020-02-10

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin aşağıdaki program uyarınca İstanbul’daki kiliselerimize gerçekleştireceği ilk ziyaretleri Cemaatimizin dikkatlerine sunuyoruz.

Kilise cemaatlerimizi, Yönetim Kurullarımızı, Kilise Korolarını bu “Hraşapar” törenine katılmaya davet ediyoruz.

11 ŞUBAT SALI

10.00   S. TATYOS PARTOGOMEOS          YENİKAPI

11.00   S. HARUTYUN                                  KUMKAPI DIŞI

12.00   S. HOVHANNES                               GEDİKPAŞA

15.00   ÜÇ HORAN                                       BEYOĞLU

16.00   S. HARUTYUN                                  TAKSİM

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

11.00   S. NİGOĞAYOS                                BEYKOZ

14.00   S. YERGODASAN ARAKELOTS      KANDİLLİ

15.30   S. KRİKOR LUSAVORİÇ                  KUZGUNCUK

17.00   S. HAÇ                                                 ÜSKÜDAR

18.30   S. GARABED                                     ÜSKÜDAR

13 ŞUBAT PERŞEMBE

14.00   HASTANE                                         KAZLIÇEŞME

15.30   S. SDEPANOS                                   YEŞİLKÖY

17.00   D. S. ASDVADZADZNİ                     BAKIRKÖY

14 ŞUBAT CUMA

10.00   S. HAGOP                                          ALTIMERMER

15.00   S. HOVHANNES                               NARLIKAPI

17 ŞUBAT PAZARTESİ

09.30   S. NİGOĞAYOS                                TOPKAPI

10.30   S. YEĞYA                                          EYÜP

11.30   S. ASDVADZADZİN                         EYÜP

12.30   S. HREŞDAGABED                           BALAT

14.00   S. KRİKOR LUSAVORİÇ                  TOPHANE

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

10.00   S. ASDVADZADZİN                         BEŞİKTAŞ

11.00   S. ASDVADZADZİN                         ORTAKÖY

13.00   Y.S. HAÇ                                           KURUÇEŞME

14.30   S. SANTUHT                                     RUMELİHİSAR

16.00   S. YERİTS MANGANTS                    BOYACIKÖY

20 ŞUBAT PERŞEMBE

10.00   S. VARTANANTS                              FERİKÖY

16.00   S. NŞAN                                             KARTAL

18.00   S. TAKAVOR                                    KADIKÖY

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/duyuru-18/

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