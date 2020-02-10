‘Deyimlerle Türkçeden Ermeniceye Güncel Sözlük’ artık internette

HYETERT- Türkiye Ermenilerinin çok kıymetli Yeminli Mavi müşavirlerinden Yetvart Kovan’ın uzun süren emeğinin sonucu 2016 yılı Mayıs ayında okurları ile buluşan ‘Deyimlerle Türkçeden Ermeniceye Güncel Sözlük’ çalışması artık dijital ortamda.

Sözlüğün başlıca özelliklerden biri karşılıkların Türk (Latin) harfleri ile de kaydedilmiş olması. Dolayısı ile Ermeni alfabesine yabancı olan veya okumada zorlananlar da sözlükten kolaylıkla yararlanabilirler.

Yetvart Kovan

Kitabın tanıtımı dolayısıyla yapılan bir söyleşide Yetvart Bey sözlük çalışmalarını şöyle anlatmış: ‘Bu sözlük yedi yıllık, uzun ve meşakkatli bir süreçten sonra çıktı. İlk sözlük çalışmam bu derece kapsamlı değildi. Ben dilbilimci değilim. Günlük Ermenice gazetelerimizi inceleyerek topladım deyimleri. Gazetelerimizde haberlerin büyük bir bölümü Türkçeden Ermeniceye çeviri yapılarak yayımlanıyor. Haberleri okurken, Türkçe deyimlerin Ermeniceye çevrildiğini fark ettim; oysa onların Ermeniceleri var. Bu sözlük tamamen derleme. Çalışmalarımda Osmanlıca kelimeler de yer alıyor. Yeni nesil bu kelimelerin çoğunu bilmiyor ve kullanmıyor; bunların unutulmaması benim en büyük amacımdı. Çok zengin bir sözlük arşivim var, çalışmamda bu kaynaklardan yararlandım. Bazıları Ermenistan’da yayımlanmış olan bu sözlükler, doğal olarak, günümüzde günlük dilde kullanılmayan, ağır kelimeler de içeriyor. Ben ise güncel, geçerli kelimeleri ve deyimleri aktarmak istedim.Teknolojiyi gençler kadar iyi kullanamıyorum ama, internetteki ‘Nayiri’ sözlüğünden de çok yararlandım.‘

Türk Ermeni Azınlık Okulları Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı (TEAOV) tarafından basılan ve ücretsiz olarak halka dağıtılan bu değerli çalışmanın internete aktarılması da yine onların emeğinin ürünü.

Sözlüğe, www.teaov.org adresinden ulaşabilirsiniz. Aradığınız sözcüğü ‘arama’ kısmına yazmanız kafi. Önce o sözcüğün karşılığına, sonra içinde o sözcüğün geçtiği deyimleri ve o sözcükten türemiş yeni sözcüklerin karşılığına ulaşabilirsiniz.

Bugün kendi facebook hesabından yaptığı paylaşım ile bu müjdeli haberi takipçileri ve okurları ile paylaşan Sayın Yetvart Kovan’ın bir de ricası var. Sayın Kovan, ilgi duyanların bu haberi paylaşarak daha çok insana ve böylece de emeklerin amacına ulaşmasına katkı sağlamasını rica etmiş.

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