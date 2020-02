Des députés du Congrès du Mexique rendent hommage à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens

Le 21 janvier, le président du Groupe parlementaire d’amitié avec l’Arménie Adolfo Torres Ramirez, arrivé en Arménie pour une visite de travail, accompagné de Nora Aroustamian, chef du Groupe d’amitié Arménie-Mexique de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, a visité le Mémorial du génocide des Arméniens.

M. Ramirez ses compagnons ont été accueillis par le directeur du Musée-Institut du génocide des Arméniens, Haroutioun Maroutian qui leur a présenté l’histoire de la construction du Mémorial et du Mur commémoratif et leur sens symbolique.



Les membres de la délégation ont déposé des fleurs devant le Feu éternel perpétuant la mémoire des victimes du génocide des Arméniens, et ont honoré la mémoire des saints martyrs avec silence.

La délégation du Mexique a également visité le Musée du génocide des Arméniens et la guide du musée Rosa Mnoïan a présenté aux invités les dossiers et expositions du premier génocide du 20e siècle. À la fin de la visite, Adolfo Torres Ramirez a signé le Livre d’or des dignitaires, où il a noté en particulier : « Nous devons tout faire pour que le monde respecte, comprenne le génocide des Arméniens et pour qu’on puisse vivre en paix. Le génocide doit être reconnu par tous et le peuple arménien doit devenir un défenseur de la paix ».

