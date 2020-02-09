İsveç’in Resul Özdemir’i sınır dışı etme kararına 40 kurumdan tepki

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te çalışma yürüten aralarında Kürt, Türk, Asuri-Süryani-Keldani, Pomak, İsveçli dernek ve kurumların bulunduğu 40 örgüt ortak açıklama yaparak 23 yaşındaki Resul Özdemir’in Türkiye’ye teslim etme girişimine karşı ortak açıklama yaptı.

Dışişleri, Adalet ve Göçmen bakanlarına gönderilen açıklamada Özdemir hakkında siyasi 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve Türkiye’ye iade edilmesi durumunda işkenceye maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Sığınmacıların haklarını güvence altına alan Birleşmiş Milletler sözleşmesinin işkence yapılan ülkelere sığınmacıların iade edilmesini yasakladığı hatırlatılan açıklamada “Sınırdışı edilmesi İsveç için bir skandal olacak ve İsveç’in imajını zedeleyecektir. İsveç sığınma hakkını koruyan bir ülke olmayı sürdürmeli” denildi.

Resul Özdemir, 2015 yılının sonları ve 2016 yılının başlarında Cizre’de yaşanan çatışmalarda yaralanmış, 26 Mayıs 2016’da İsveç’e gelerek siyasi iltica talebinde bulunmuştu. Türkiye’de hakkında tutuklama kararı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen İsveç Göçmen Bürosu ve Göçmen Mahkemesi, Özdemir’in iltica talebini reddederek Türkiye’ye iadesini kararlaştırmıştı. Özdemir, 13 Aralık 2019’dan beri Türkiye’ye teslim edilmesi için Stockholm’de bir cezaevinde tutuluyor.

“İADESİ BM KARARLARINA AYKIRI”

Konu hakkında Evrensel’in sorularını yanıtlayan Sosyalist Milletvekili Amineh Kakabaveh, siyasi çalışmalarından dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul Özdemir’in Türkiye’ye iadesinin Birleşmiş Milletlerin sığınmacıların haklarını düzenleyen sözleşmesine aykırı olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra yüzlerce gazeteci, aydın ve akademisyenin İsveç’e iltica başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Kakabaveh, “Özdemir onlardan biri ve Türkiye’de korkunç şeyler yaşadı. Neredeyse iki aydır cezaevinde tutuluyor. İsveç’in onu Türkiye’ye teslim etme girişimini hiçbir biçimde kabul edemeyiz. İsveç altına imzasını attığı Avrupa sözleşmelerine saygı göstermek zorunda” dedi.

Açıklamada imzası bulunan örgütler arasında Süryani-Asuri Federasyonu, Bethnahrin Kadın Federasyonu, Avrupa Süryani Federasyonu, insan hakları örgütü Kurdocide Watch CHAK, Stockholm Alevi Kültür Merkezi, ATİK İsveç Komitesi, Demokratik Pomak Hareketi, Stockholm Kürt Enstitüsü, Uluslararası Dialog Derneği, Amara Kadın Birliği, Kadın Barış İnisiyatifi, Stockholm Mezopotamya Kültür Derneği, Dayanışma Derneği, Göteborg Eğitim ve Dayanışma Derneği, Halland Dayanışma Hareketi, Örebro Zagros Gençlik Derneği, Helsingborg Uluslararası Kadın Derneği ile Stockholm, Göteborg, Avesta, Örebro, Karlstad, Sala, Eskilstuna, Västerås ve Malmö illerinde kurulu Demokratik Kürt Toplum Merkezleri de bulunuyor.

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