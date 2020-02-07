Uluslararası Ermeni Olimpiyatları Dünya Komitesi 2. Kış Oyunlarına Hazırlanıyor

HYETERT – Uluslararası Ermeni Olimpiyatları Dünya Komitesi olağan toplantısını 7 Şubat’ta gerçekleştirdi. Şubat 2021’de yapılacak Kış Oyunları organizasyonu ile ilgili konularının ele alındığı toplantıda, bölgelere göre sorumlu yöneticiler atandı:

Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa ülkeleri için Sevag Garabetyan, Birleşik Devletler Topluluğu ülkeleri için Anahid Mkhitaryan, Asya ülkeleri için Yeprem Mkrtchyan, Ortadoğu ülkeleri için Hayganuş Nikoyan, Ermenistan ve Karabağ için ise Kevork Kalustyan.

Uluslararası Ermeni Olimpiyatları Dünya Komitesi Başkan Danışmanı olan Derenik Kaprielyan ise sürecin takibi ve denetimi için yeniden görevlendirildi.

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