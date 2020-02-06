İncil’in Luka bölümünü Lazcaya tercüme edildi.

Kitab-ı Mukaddes Şirketleri’nin birinci amacı Kutsal Kitap’ı dünyada konuşulan farklı dil ve lehçelere tercüme etmektir. Bu amaç doğrultusunda, bünyesinde tercümanlar, dilbilimci ve ilahiyatçı bulunan 4 kişilik bir ekip 2017-2018 yılları boyunca çalışarak İncil’in Luka bölümünü Lazcaya tercüme ettiler.

Türkiye’deki Kitabı Mukaddes Şirketi olarak Lazcanın Arhavi lehçesindeki bu çeviriyi tek dilli ve Türkçe ile birlikte çift dilli olarak okurlarımıza sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Kitap siparişleri için aşağıdaki linklere tıklayın:

Luka Lazuri:

https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitaptan-bolumler/lazca-luka-incili-tr/

Luka Lazuri – Türkçe: https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitaptan-bolumler/lazca-türkçe-luka-incili-tr/ — at Kitab-ı Mukaddes Şirketi – Bible Society in Turkey.

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