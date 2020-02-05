Yerevan, “National Geographic”in hazırladığı “Cool List”te yer aldı

“National Geographic”, 2020 yılında yapılacak seyahatler için en güzen 20 istikamet listesini hazırladı. Ünlü dergi, Los Angeles, Lyon, Aşağı Kaliforniya, Lübnan, Slovenya gibi birtakım şehir ve ülkenin yer aldığı “Cool List”e Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ı da dahil etti.

“Dünyanın en eski daimi nüfusa sahip şehirlerinden biri olan Ermenistan başkenti Yerevan’a yeni uçak seferleri düzenliyor” diye yazan “National Geographic”, en büyük Avrupalı havayolu şirketlerinden olan “Ryanair” ile Wizz Aair”ın Ermensitan pazarına girdiğini, “Back Tomato” ve “Gadventures” seyahat ajanslarının da Ermenistan turları düzenlediğini anlattı.

ERMENİ HABER AJANSI

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