KİSVE İZNİ

HYETERT- Türkiye Ermenileri Patrikliği kanalından az evvel elimize ulaşan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Aralık 2019 tarih ve 1838 sayılı kararnamesi ile Türkiye Ermenileri Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan’a mabed dışında da kisve taşıma izni verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Kadasetli Patrik Hazretleri’ne, Değabah olarak seçildiği dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Ağustos 2019 tarih ve 1416 sayılı kararnamesi ile Patriklik Kaymakamı olarak mabed dışında da kisve taşıma izni verilmişti.

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