Ermenistan Başbakanı’dan Ermeni milli birlik beraberlik 6 konsesusu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda 5 Ağustos 2019 tarihinde Stepanakert’te tüm Ermeni milli birlik beraberlik formülü olarak önerdiği 6 konsesusu hatırlattı. Ermenistan Başbakanının paylaşımı şöyledir:

“Konsesus 1- Herhangi Ermeni sorununun çözümünde şiddet olmamalıdır.

Konsesus 2- Halk ve milletin, iradesini ifade etmesi, yönetimin kurulmasındaki tek kaynaktır. Milletin, iradesini ifade etmesine engel olabilen her çeşit deneyim, devlet karşıtı ve ulus karşıtı faaliyet olarak değerlendirilmelidir.

Konsesus 3- Ermenistan ile Artsakh’ın ve Ermeni halkının egemenliği yüce bir değer olup, Ermenistan’ın yada Ermenilerin iç meselelerini halletmek için yabancı güçleri dahil ettirmeye çalışan tüm kuvvetler, Ermeni halkı ve ulusumuzun lejitim temsilcisi olan Ermenistan hükümetinin en şiddetli tepkisine uğramalıdır.

Konsesus 4- Ermenistan ve Artsakh yolsuzluklardan kaçınmalıdır. Yolsuzluk ve rüşvetçiliğin her türlü olayın kökü kazınılmalı. Yolsuzuk ve rüşvetçilik faaliyeti nedeniyle devletimize ve halkımıza gösterilen maddi zararlar giderilmelidir.

Konsesus 5- Hak ve hukukun üstünlüğü ve kanun önünde eşitlik, ulusal ilişkilerimizin eksenini oluşturmalıdır. Dış yada iç etkilere uğrayan mahkemelerin varlığı, milli güvenliğimize yönelik bir tehdit olarak nitelendirilmeli. Ermenistan ve Artsakh’taki mahkemeler bağımsız olmalılar.

Konsesus 6- Ve en önemli konsesus şu: Artsakh meselesi konulu müzakere sürecinin amacı, Artsakh halkının kendi kaderini kendi tayin etmesi ve güvenliği için sürdürülen Artsakh Özgürlük Savaşı’nın sonuçlarının savunulması olmalıdır. Görüşmeler neticesinde, Artsakh sorununun çözümü, sadece Ermenistan ve Artsakh’ta halkımızın onayı aldıktan sonra Ermenistan ve Artsakh hükümetleri tarafından kabul edilebilir.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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