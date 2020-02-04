Tumo 2020 yaz kampı kayıtları başladı

HYETERT- Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da bulunan Tumo Yaratıcı Teknolojiler Merkezi, 08 Haziran – 01 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz kampına 10-18 yaş aralığındaki öğrencilerin başvurusunu bekliyor. İster bir hafta ister daha uzun süre kalabilecek öğrenciler sadece düzenlenen eğitimler ile ufuklarını geliştirmiyor aynı zamanda Ermenistan’ı da yakından tanıyor, yeni dostluklar kurma fırsatı ediniyor.

📌 Tüm dünyadan gençlerle buluş. 🌍

📌 Farklı bakış açıları edin. 💡

📌 Son teknoloji ile tanış. 💻

📌 Ortak ilgi alanlarını paylaştığın yeni arkadaşlar edin. ❤️ sloganları ile bu yaz da dünyanın dört bir yanından gençleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçen Yazdan akılda kalanlar

2019 yazında Istanbul’dan giden gençlerden TUMO dönüşü düşüncelerini aldık;

Aras MESROPYAN – TUMO’ya giderken büyük bir heyecan içerisindeydim. İkinci kez böyle bir programa katılabildiğim için çok mutluyum. Ermenistan’da görülmesi gereken neredeyse her yeri gezdik ve ders sonrası çeşitli programlarına katıldık. Derslerde ise bilgisayar üzerinden onlarca farklı uygulama deneyerek kendimizi geliştirdik. Merak etiğim birçok programı da kullanma şansım oldu. Ermenistan görülmesi gerekilen bir ülke. Ve TUMO da mutlaka gidilmesi gereke bir yer. Benim için çok faydalı bir deneyim oldu.

Klodya Köroğluyan – Benim ilk yurt dışı tecrübem Ermenistan ile oldu. Çok keyifli ve dolu dolu zaman geçirdim herkese çok teşekkür ederim. Gezileriyle, aldığımız eğitimle, kurduğumuz arkadaşlıklarla harika bir 2 hafta geçirdim. Dilimi geliştirme fırsatı buldum, yeni bilgiler edindim. Umarım fırsat bulur ve seneye de katılırım. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Aksel Çakır – Hayatımda gittiğim en teknolojik okul. TUMO yaz kampı, öğrenciler için çok güzel bir aktivite. Örneğin istanbul grubuyla gittiğimiz için herkesi tanımasam bile ardından çok güzel arkadaşlıklar oldu. TUMO’ya dünyanın dört bir yanından gençler geldiği için onlarla arkadaş olmak da çok güzel. Hala orada tanıştığım arkadaşlarımla konuşuyorum. TUMO’da ders zamanları dışında Ermenistan’ı gezdik, havuza gittik ve birçok etkinlikler yaptık. Hepsi çok eğlenceliydi. Seneye de Tumo’ya gitmek çok istiyorum.

Merhaba değerli okurlar, adım Roni. Karagözyan Okulundan mezunum. Şu an Notre Dame de Sion’da okuyorum. Benim TUMO’ya ikinci gidişim. Birinci gidişimde sınav döneminde olduğum için pek yararlanamadım, lâkin bu seferki gidişimde bayağı yararlandığımı düşünüyorum açıkçası. TUMO aslına bakacak olursanız sadece bir teknoloji kampı değil, aslında teknolojiyi bir araç olarak kullanıp hem Yerevan’ı gezdiren hem de bir dolu arkadaş kazandırıp sizi globalleştiren bir yolculuk. Ben diğerleri gibi Istanbul grubunun arkadaş ortamını tekrar anlatıp sizi sıkmayacağım, onun yerine TUMO’nun yabancı grubundan bahsedeceğim.

Öncelikle hayal edemeyeceğiniz bir kültür alış-verişi mevcut. Amerika’dan Rusya’ya, Fransa’dan Mısır’a çoğu yerden çocuklar geliyor. 4 ülke diye gözünüzde küçültmeyin, aksine o 4 ülke sizin çocuğunuzun geleceğini öyle bir etkileyecek ki. Örneğin Rusya’dan biriyle tanıştım ve az da olsa Rus politikası, yaşam biçimi ve dili hakkında oldukça bilgiye sahip oldum. Aynı şekilde Fransızca okuduğumdan, orada tanıştığım Fransız ve Kanadalı çocuklar ile pratik yaptım. Uzun lafın kısası çocuğunuz sırf teknoloji öğrenmiyor, akabinde hayatı farklı bir açıdan yorumlamayı öğreniyor. Gözlerini açıyor âdeta. Son olarak orada çalışanlar ile de çok iyi ilişkiler kuruyorsunuz, hem gönüllüler hem de görevliler ile… Ben gittim, o gitti, onlar gitti… Neden sen de gitmeyesin de gözlerini açmayasın? Bir düşün derim.

Andrea Menteşe – Okulda TUMO’nun broşürleri dağıtıldığı zaman üzerindeki fiyatı gördüm ve broşürü hemen çöpe attım. Çünkü çok pahalıydı. Ve bir gün baronum babamı aradı. Kızınız TUMO’ya burslu gitmek ister mi dedi. Çok şaşırdım. Fakat çok da sevindim. Tabi ki giderim dedim. Ama biraz korkuyordum. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Benim için arkadaşlık ilişkileri kurmak hep çok zordu. Fakat buraya geldiğim zaman herkesin benimle konuşmaya başladığını ve benimle arkadaş olduklarını görünce çok sevindim. Bu sayede ortama hemen ayak uydurabildim. Arkadaşlık ilişkileri kadar burada aldığımız dersler de çok değerli. Çünkü insan sürekli kendini geliştirmeli ve yeni bilgiler edinmelidir. Bu iki olanak da TUMO’da bize veriliyor. Hayastan biraz sıcak olsa da bu anıları yaşayabilmek için 2 hafta burada kalmak çok da zor değil. Sözlerimi bitirirken bize bu olanakları sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.

Geçen yıl Istanbul grubuna önderlik eden Karin Toker Haçatoroğlu da tecrübelerini bizimle paylaştı:

Bir insanı tanımanın en iyi yollarından biri de onunla yolculuk etmek derler. Ben de 26 güzel genç ile gönüllü bir proje sayesinde yolculuk etme imkanı buldum. Yeteneklerine, zekalarına, yüreklerine, özellikle de saygılı duruşlarına hayran kaldım. Hayatımdaki en büyük tecrübelerden birini sayelerinde yaşadım. Bu kadar güzel bir genç neslin geldiğini görmek çok güzel❤️ Tumo yeni nesilin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir yer, insanın yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmasını sağlayan, alışılagelmişin dışında bir eğitim veren, yetişkinleri tekrar öğrenci olmaya özendirecek kadar güzel bir kurum. Bu kuruma yollayarak çocukların eğitimine destek veren bursiyerlere, böyle güzel insanlar yetiştiren, öğretmenlere ve ailelere de bizden teşekkürler☺️

2020 Yılı kayıtları

TUMO Yaratıcı Teknoloji Merkezi 2013 yılından beri yaz kampları düzenliyor. TUMO’nun kurucusu ve yöneticisi Marie Lou Papazian 2016 yılında ülkemizi ziyaret etmiş ve Türkiye’den çocuklarımızın da bu fırsattan yararlanmaları için bir dizi tanıtım toplantıları yapmıştı. Geçen yıla kadar adeta TUMO’nun İstanbul ofisi elçisi gibi gönüllü olarak tanıtımı yapan ve maliyetini karşılayamayacak öğrencilerimizin de yararlanabilmesi için kaynak bulmak için emek veren Kamer Toker ile bu seneki kayıtlar için görüştük. Kendisi misyonunu tamamladığına inanıyor. Bu yıl kayıtların TUMO’dan direk yapılması gerekiyor.

Sirvard Atanesyan ile sirvard.atanesyan@tumo.org adresinden irtibata geçilebilir veya ‭+374 55 803386‬ no’lu telefondan kendisine ulaşılabilir.

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