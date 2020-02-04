Dünya Turizm Örgütü: Ermenistan dünyada en hızlı gelişen turistik rotalarından biridir

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre Ermenistan dünyada hızlı bir şekilde gelişen turistik rotalarından biri oldu. Ermenistan yüzde 14.4 oranlık bir büyüme kaydederek dünyada hızlı gelişen turistik rotalar sıralamasında 12’inci sırada yer aldı.

Dünya Turizm Örgütünün hazırladığı rapora göre en büyük yüzde 40.2 oranlık ilerleme Myanma’da kaydedildi. Komşu ülkelerden sadece İran Ermenistan’dan öndedir. Türkiye ve Azerbaycan turizm ilerleme oranıyla Ermenistan’dan geri kaldılar ve 13’üncü, 17’inci sıralarında yer aldılar.

Ermenistan Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında da birincidir ve diğer ülkelerle aradaki fark baya büyüktür. Listede Ermenistan’a en yakın Kazakistan’dır. O da yüzde 10 oranlık ilerlemesiyle 20’inci sırada yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/04/Dünya-Turizm-Örgütü-Ermenistan/175197

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