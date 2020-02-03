Şırnak’ta Kayıp Süryani Çiftten 24 Gündür Haber Alınamıyor

Evrim Kepenek

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, 11 Ocak’tan bu yana haber alınamayan babası Hurmuz Diril ile annesi Şimoni Diril’i aramaya deva ettiklerini söyledi.

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Süryani Köyü Mehre’de (Kovankaya) yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftini arama çalışmaları sürdürülüyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Süryani Milletvekili Tuma Çelik, bianet’ten Ruken Tuncel’e 16 Ocak 2020 Perşembe günü savcılığın dosyaya gizlilik kararı getirdiğini söylemişti.

“Yeterli oranda arama yapılmıyor”

Çelik, son durumu bianet’e şöyle anlattı:

“Olayın ardından üç dört gün geçtikten sonra komşuları ailenin kaçırıldığını söylüyor. Bu bilgiyi neden ilk önce açıklamadılar da şimdi açıkladılar? Onların ifadesine göre, ‘Biri kadın üç kişi, çifti götürüyor’. Bu verilen bilgiye göre teknik aramalar yapıldı ancak bir sonuç çıkmadı.

‘Gerekli arama çalışmasının yapıldığına inanmıyorum’

“Ayrıca savcılığın dosyaya gizlilik kararı da koyması çok soru işareti içeriyor. Kaymakamlık’tan aldığım bigliye göre teknik arama yapılıyor. Eğer bu devlet 24 gündür kayıp olan bir çifti böyle bir alanda bulamıyorsa acizdir demektir. Ben Türkiye’nin bu kadar aciz olduğunu düşünmüyorum. Demek ki yeterli oranda arama yapılmıyor. Çifti aramak için devletin tüm organlarıyla gerekli arama kurtarma çalışması yaptığına inanmıyorum.”

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril de bianet’e yaptığı çalışmada arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Süryani Köyü Mehre’de (Kovankaya) yaşayan 71 yaşındaki babası Hurmuz ve 65 yaşındaki annesi Şimoni Diril’den 11 Ocak itibarıyle haber alamadığını açıklamıştı.

Halkların Demokratik Partisi Süryani Milletvekili Tuma Çelik, 15 Ocak’ta bianet’e şu bilgiyi paylaşmıştı:

“Kendilerinden haber alamadığımız çift, hem köyde hem de İstanbul’da ikamet ediyor. Köyde kaybolan Diril çiftinin dışında, bir kişi yaşıyor. Yaşayan bir diğer kişi de akrabaları oluyor.

“Köy dağlık, askeri ve çoğu zaman yasaklı bir bölge. Kış koşulları sebebiyle biz de aile bireyleri de köye ulaşmakta sorun yaşıyoruz.

“Aile bireyleri de oldukça kaygılı kendileri de bölgeye ulaşamıyorlar. Aile bireyleriyle irtibat halindeyiz, yakından takip ediyoruz. Şırnak il örgütümüz durumla ilgileniyor. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.”

(EMK)

bianet

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