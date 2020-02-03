GARO PAYLAN’IN SORU ÖNERGESİ “Sanasaryan Han İhalesi Neden Basına Kapalı Yapıldı?”

HDP Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Sanasaryan Han’ın restorasyon karşılığında 35 yıllığına ihale edilmesini sordu: İhale, hangi gerekçeyle basına kapalı yapıldı?

Ermeni toplumunun el konulan mülklerinden olan Sirkeci’deki Sanasaryan Han’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmesini Meclis gündemine taşıyan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması isteğiyle bir soru önergesi verdi.

“Kültür ve Turizm Bakanı’na soruyoruz: Sanasaryan Han’ın, mülkiyetinin Ermeni toplumuna iade edilmesi konusunda yargı süreci devam ederken, otel yapılmak üzere hakkında şaibeler bulunan bir şirkete 35 yıllığına kiralandığı ihaleye onay verecek misiniz?” diyen Garo Paylan, Sanasaryan Han ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini hatırlattı.

“İkinci bir ‘restorasyon felaketi’ olur mu?

Buna rağmen 28 Ocak’ta Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleyle Sanasaryan Han’ın 35 yıllığına Gapsan-Eserler adlı şirkete kiralandığını ifade eden Paylan, şirketin 2005’te Sanasaryan Han’a komşu olan tarihi 4. Vakıf Han’ı ihale yoluyla 25 yıllığına kiraladığını ve şirketin, tarihi binanın orijinalinde geri döndürülemez değişiklikler yaptığını aktardı.

Konunun o dönem kamuoyunda “restorasyon felaketi” olarak tartışıldığını ifade eden Paylan “Sanasaryan Han’ın, tarihi Vakıf Han’da sorunlu bir restorasyon yapan Gapsan-Eserler adlı şirkete kiralanması, hanın akıbetine ilişkin kamuoyunda ciddi endişelere sebep olmaktadır” dedi.

“İhale, hangi gerekçeyle basına kapalı yapıldı?

Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları sordu:

Sanasaryan Han’ın, mülkiyetinin Ermeni toplumuna iade edilmesi konusunda yargı süreci devam ederken, otel yapılmak üzere hakkında şaibeler bulunan bir şirkete 35 yıllığına kiralandığı ihaleye onay verecek misiniz?

Tarihi Sanasaryan Han’ın ‘aslına bağlı kalınmaksızın restore edileceği’ konusundaki haklı endişeleri gidermek adına, Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınacaktır?

Önceki restorasyon uygulamasıyla kamuoyunda tartışma yaratan Gapsan-Eserler adlı şirketin VGM tarafından düzenlenen ihaleye katılabilmesini nasıl açıklarsınız?

Bahsi geçen şirketin, üstlenicisi olduğu önceki restorasyon uygulamaları denetlenmiş ve geçmiş uygulamalarına dönük soruşturma başlatılmış mıdır?

İhale, hangi gerekçeyle basına kapalı yapılmıştır?

Gapsan-Eserler şirketi ihaleyi hangi şartlarla kazanmıştır?

Ermeni Patrikhanesi, devam eden davayı kazanması durumunda, ihaleyi kazanan şirketle ilişkisini hangi şartlarla sürdürmek durumunda kalacaktır?

(SO / HA)

http://bianet.org/bianet/kultur/219519-sanasaryan-han-ihalesi-neden-basina-kapali-yapildi

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