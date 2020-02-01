Ermenistan Başbakanı Facebook sayfasında ‘Forbes’ın Ermenistan konulu makalesini paylaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Facebook sayfasında ‘ https://www.forbes.com’ın Ermenistan konulu makalesini paylaşan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan şunları yazdı:

“Ermenistan, bilişim teknolojileri alanını geliştirmek için uzun yıllarca çaba sarfediyordu ama bu alandaki gelişme ancak 2018 yılında yaşanan devrimden sonra sağlandı.

Dünya haritasının bir köşesinde saklanan küçük ülkemiz, aniden geleceğe ümitle bakmaya başladı.

Dünyaca ünlü Amerikan ‘Forbes’ Ermenistan’a değiniyor. “Dünyanın ertesi teknoloji kavşağına hoş geldiniz!” başlıklı bu makale, 31 Ocak 2020 tarihinde yayımlandı.

Ermeni halkının, kendi geleceğini yarattığı için dünya da Ermenistan ve Ermeni halkının geleceğine inanıyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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