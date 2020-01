Zrîng’ın 5’inci sayısı yarın bayilerde

Kürtçe çizgi dergisi Zrîng 17 Şubat 1936’da Lee Falk tarafından gazete stripi olarak yaratılan, Kızılmaske olarak bilinen The Phantom çizimini kapağına taşıyor

Kürtçe çizgi dergisi Zrîng, 5’inci sayısı yarın raflardaki yerini alıyor. Kurmancî ve Kirmançkî olarak yayımlanan aylık dergi, yeni sayısında yine zengin bir içeriklerle okurlarıyla buluşuyor.

Zrîng, yeni sayısında 5’nci sayısında, dergi editörlerinden İmam Cici’nin, 17 Şubat 1936’da Lee Falk tarafından gazete stripi olarak yaratılan, Kızılmaske olarak bilinen The Phantom çizimini kapağına taşıdı. The Phantom, çizgi roman dünyasının “İlk özel kostümlü” kahramanını analiz ediyor.

Derginin ilk sayfasında yer verilen Erceren’in çiziminde, Yahudi olduğu için sevilmeyen Franz Kafka’nın maruz kaldığı “Yahudi misin?” soruları ile günümüzde Kürtlerin maruz kaldığı “Kürt müsün?” sorularını konu alıyor.

Qırıx

Mizah sayfasının vazgeçilmezi Qırıx, “Mala Keko”da günümüz teknolojisiyle Kürtlerin eski hikayelerini, “Bavê Sileyman”da siyasi İslam’la AKP’yi eleştiriler, “Remezanê qehwecî”de iş görüşmesi, “Kûto” da ise sigaraya yapılan zamlarla tütüne yönelimleri çizdi.

Eşref Mumcu’nun “Tirşik” sayfasında Kürtçe’ye yönelik asimilasyon politikalarına dikkat çekilerek, buna karşı çözüm önerileri ele alınıyor. Ayrıca “Mehlûqatên eşref” ile “Sosretîk” mizah çizimi yer alıyor.

Özgür Amed, “Ma çi bû” ile dergide yer alan “Apo” (Amca) ifadesinin PKK Lideri Abdullah Öcalan’ı kast ettiği gerekçesiyle Zrîng’in cezaevlerine alınmamasını anlatıyor.

Îmam Cîcî’nîn, “Zarokên Nemrud” çizimleri devam ediyor.

Kürtçeye yönelik asimilasyon politikaları Ronî Batte’nin “Hestû” çîzîmînde de yer alıyor ve Batte, asimilasyon politikalarında TRT-6’nın rolüne eğiliyor.

Küçük generaller

Terstaqla Reco, “Rojnameya teqasê” ile Apê Musa’nın (Musa Anter) küçük generalleri olan Özgür Gündem gazetesi dağıtımcılarının 1990’lı yıllarda baskı ve engellemelere rağmen gazeteleri halka ulaştırmasını anlatıyor.

Ender Özkahraman’ın “Kefaret” dizisi, 5’inci sayıda sona eriyor.

“The Phantom” karakterini analiz eden İmam Cici, bir diğer çiziminde ise, “Keftorên mizawir” başlığıyla iki yaşlının hikayesini ele alıyor.

Doğan Güzel, “Kevirên gund” başlığıyla, Ermenilerden geri kalanları konu alan bir hikayeye yer veriyor.

Sînema zrîng

Sînema Zrîng’te, David Fincher’in 1999 yapımı Fight Club, Charles Laughton’un 1955 yapımı The Night of the Hunter, Robes Clouse’nin 1973 yapımı Enter The Dragon ve Adam Elliot’un 2009 yapımı Mary and Max filmlerine yer verildi.

Amatörler çizdi

4’üncü sayısında bir sonraki sayısında amatörlere yer vereceğini açıklayan Zrîng, bu sayısında ilk kez amatörlere yer verdi. Amatör çizimiyle İstanbul’dan “Şîreq” sayfasına katılan Esrakê, dergideki ilk kadın çizer oldu. Sayfada, bir diğer amatör ise Diyarbakır’ın Bismil ilçesinden Bilal Karagöz oldu. Dergi editörlerinden İmam Cici, sayfada amatör çizimleri yorumluyor. Sayfa aynı zamanda bir atölye niteliği taşıyor.

Kemal Gökhan, “Paş Sehneyê” sayfasında Marsilya turnesine çıkan Amed Şehir Tiyatrosu oyuncularından Yavuz Akkuzu’nun Yves Saint Laurent marka ikinci el ceket alma ve ceketle sahne alma hikayesini çizdi.

32 sayfadan oluşan dergi, tüm gazete ve dergi satış noktalarından temin edilebiliyor. Yurtdışında ise Almanya, İsviçre, Paris ve Londra’da da dergi dağıtımı yapılıyor.

