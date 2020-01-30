Ermeni Diasporasından Macron’a ‘İnkar’ Çağrısı

Arzu Çakır

Fransa’daki Ermeni diasporasının örgütü, Fransa Ermeni Dernekleri Federasyonu CCAF’in yıllık geleneksel akşam yemeğinde Türkiye ana gündem maddesi oldu. CCAF Eş Başkanı Murat Papazyan, Türkiye’yi ve Türk hükümetini Fransa’da tehlikeli bir yayılmacılık içinde olmakla suçladı.

Papazyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da “İnkar yasasını geçirmenizi ve Türkiye’ye Ermeni soykırımını tanıması çağrısı yapmanızı istiyoruz” dedi. Macron ise, Fransa’da “toplulukçuluğa” (communautaire) izin vermeyeceklerini ve inkar yasasının çıkabilmesi için CCAF ile birlikte bir yöntem bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Yemekte, Amerika’da yaşayan Türk tarihçi Taner Akçam’a da “Öldürme Emri” kitabı dolayısıyla “Cesaret Ödülü” verildi.

CCAF’in 7’inci geleneksel yemeğine Cumhurbaşkanı Macron’un yanı sıra, eski cumhurbaşkanı François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı, sanatçı, politikacı ve davetli katıldı. Toplantıyı CCAF eş başkanları Ara Toranyan ve Murat Papazyan açtı. Her iki eş başkan da, Fransa’da 2011’de kabul edilen, ancak Fransa Anayasa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından iptal edilen İnkar Yasası’nın yeniden getirilmesini ve “Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılmasını” istedi.

“Beyin ölümü yaşayan Türkiye’nin kendisidir”

Türkiye’ye ve Ankara hükümetine yönelik özellikle sert suçlamalar yönelten Murat Papazyan, Türkiye’nin tarihi boyunca “fetih” mantığı ile otoriter bir rejimle dış politika izlediğini iddia etti. Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’ya ağır suçlamada bulunan Papazyan, şöyle devam etti:

“Erdoğan, Müslüman Kardeşler aracılığıyla 15 yıldır Avrupa’da yayılmacı bir politika izliyor. Bu mantıkla seçim listelerine giriyorlar. Burada kurmak istedikleri okullarla kendi ideolojilerini yaymaya çalışıyorlar. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Paris’te 3 PKK’lı kadının öldürülmesini bizzat yöneten ve burada soykırımı inkar eden kişidir. İslam Konseyi Başkanlığı yapan Ahmet Oğraş’la, okullarıyla, Fransız toplumuna nüfuz etmeye çalıştılar. Hepimiz biliyoruz Erdoğan ve yanındakiler, biat etsinler diye, Fransa’daki Türk toplumunu finanse ettiler. Ama biz hiçbir zaman aptal değiliz. Bunların hepsini gördük. 1915’ten bu yana beyin ölümü yaşayan Türkiye’nin kendisidir.”

Konuşmasında Macron’a da çatan Papazyan, “Kampanya sırasında bize verdiğiniz sözü tutamayacağınızı düşünüyorum. Bizim en büyük zaafımız açık sözlülüğümüz. Sizden bugün doğrudan Türkiye’ye Ermeni soykırımını tanıması çağrısı yapmanızı istiyoruz. Ayrıca inkarı cezalandırmalısınız, şu anda bunu yapacak kilit kişi yanınızda oturuyor ve siz onun adını biliyorsunuz. Kendisinden bunu isteyin. Biz bunu isterken, herkesin güvenliği için istiyoruz. Hep birlikte insan haklarını savunuyoruz” dedi.

Macron: “Toplulukçuluğa geçit vermeyeceğim”

Konuşmaların ardından kürsüye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önce çalışmaları dolayısıyla onur ödülü alan tarihçi Taner Akçam’ı kutladı. Papazyan’ın sözlerine yanıt veren Macron, Fransa’da Cumhuriyet’e karşı oluşturulan hiçbir toplulukçuluğa (communautaire) izin vermeyeceklerini söyledi. Birkaç gün içinde “Toplulukçulukla mücadele reform paketini açıklayacağız ve eğitim düzenlemelerine aykırı hiçbir okulun faaliyetlerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Papazyan’ın Türk hükümetinin Fransa’daki faaliyetlerine ilişkin iddialarına da, “Türkiye’nin ülkemizde farklı amaçları olan rolünden söz ettiniz. Ben Türkiye’de kimin büyükelçi olacağına karar veremem. Yargı kararlarına da karışamam. Ama ülkemizin bağımsızlığı ve birliğinin garantörü benim. Kökleri ne olursa olsun, tüm Fransızlar, başka ülkenin elçileri değil, bu ülkenin çocuklarıdır. Okullarımız, farklı kimliklerin çatışma alanı olmayacak. Bu konuda tavizsiz olacağım” diye konuştu.

Macron İnkar Yasası çağrılarına da, “Bu zaten yasalarımızda var. Eğer nefret suçu biçiminde inkar olursa yasalarımız bunu cezalandırıyor. Ama ayrı bir yasa olarak Anayasa Konseyi bunu defalarca inceledi. Şimdi izlemek istediğiniz çalışmadan haberdarım. Başbakanlık Genel Sekreteri ile çalıştığınızı biliyorum. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Hukuki bir yol bulmak gerekiyor. Bir şeyi bilmenizi istiyorum, görevimin son döneminde bile zor kararları almaktan çekinen biri olmayacağım” yanıtını verdi.

Dışarıda “Macron istifa” sloganları

Macron’un katıldığı yemeğin düzenlendiği otelin önünde geniş güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Otelin önünde 7 çevik kuvvet otobüsüyle güvenlik sağlanırken, 20 kadar gösterici de otel yakınında protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık bir saat kadar protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, “Macron istifa” sloganı attı, son aylarda Fransa’da düzenlenen tüm eylemlerde söylenen “Biz buradayız, Macron istemese de buradayız” şarkısını söyledi. Göstericiler bir saat kadar sonra olaysız dağıldı.

VOA

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