 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan yarın toprağa verilecek

2020-01-28

Cumartesi günü Şişli’deki evinde hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan yarın Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cumartesi günü Şişli’deki evinde hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan yarın Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

90 yaşında gözlerini yuman Türkiye’nin ilk milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu ’Demir Yumruk’ lakaplı Ermeni asıllı sporcu Garbis Zakaryan için çarşamba günü saat 13.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek

90 yaşında gözlerini yuman Türkiye’nin ilk milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu ’Demir Yumruk’ lakaplı Ermeni asıllı sporcu Garbis Zakaryan için çarşamba günü saat 13.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek

Zakaryan törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek

Zakaryan törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek

24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray’da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu.

24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray’da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. 

Milli boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966yılında boks kariyerine son verdi.

Milli boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966yılında boks kariyerine son verdi.

Eşi Ersilya’yı beş yıl önce kaybeden Zakarya’ın, Arto (62) ve Kaspar (60) adlı iki oğlu bulunuyor.

Eşi Ersilya’yı beş yıl önce kaybeden Zakarya’ın, Arto (62) ve Kaspar (60) adlı iki oğlu bulunuyor.

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

https://t24.com.tr/foto-haber/turkiye-nin-ilk-profesyonel-boksoru-gabris-zakaryan-yarin-topraga-verilecek,9327/10

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: