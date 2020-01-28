Türkiye’nin ilk milli boksörü Ermeni Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü olan ‘Demir Yumruk’ diye tanınan Ermeni efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray’da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Ermenihaber ajansına göre, efsane Ermeni boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi.

Zakaryan için Çarşamba günü saat 13.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesinde cenaze töreni düzenlenecek ve ardından Şişli Ermeni Mezarlığında defnedilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu

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