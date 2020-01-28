“Kilise İnsanlara Gerçekte Desteğini İfade Etmeli” Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri

HYETERT – 28 Ocak 2020 Salı günü Lübnan’ın dini liderleri Burke Maronit Patrikhanesi’nde bir araya geldi. Toplantının amacı, son üç ay içinde Lübnan’daki halk gösterileri, özellikle halkın taleplerini incelenmesi ve Kilise’nin görüşünü netleştirmekti. Hazır bulunan ruhani önderler, Kilisenin ülke içinde yaratılan durum ve halkın ihtiyaçları üzerindeki konumunu doğal olarak vurgulayarak konuya yaklaşımlarını ifade ettiler.

Toplantıda söz alan Aram Katolikos, Lübnan’ın karşılaştığı tehlikeli zorlukların ana hatlarını çizdikten sonra, “genellemelerin içinde kalmak doğru değil, Kilisenin bakış açısını ifade etmek gerektiğini vurguladı. ”Kilise halkın sesinin, beklentilerinin ve iradesinin ifadesidir. Halk adaletsizlik ve yolsuzluktan rahatsız. Halkın siyasi iktidara güven eksikliği var. Kilise, siyasi liderleri, pratik adımlar atarak halkın ihtiyaçlarını karşılamaları için uyarmalıdır.” dedi.

Katolikos aynı zamanda şiddetin halk devrimin doğasını değiştirebileceği konusunda uyardı ve hükümetin bir an önce çalışmalara başlayabilmesi için güven ve desteğe ihtiyacı olduğunu da vurguladı. Toplu duyarlılıklar yaratan ifadelerden ve adımlardan uzak durmanın gerekli olduğunu söylerken içeride birliği sürdürmenin zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda, Lübnan diasporasına, Arap dünyasına ve uluslararası topluma, özellikle ekonomik anlamda Lübnan’ı destekleme çağrısında bulunmayı teklif etti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...