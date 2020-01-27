‘Hayat karartan’ muhbir: Yüzlerce kişiyi hapsettirdi

Yargıya Cemaatin ve AKP’nin hakim olduğu yıllarda en çok tartışılan konuların başında isimsiz ihbarlar, muhbir ve gizli tanıklar yer aldı.

Polis, savcı ve hakimler, isimsiz ihbar, muhbir ve gizli tanıklar üzerine suçlama ve davalarını inşa ederek yargılamada bulundu. Gizli tanık ve muhbirlik sistemi binlerce kişinin hayatını kararttı. O muhbirlerden biri geçtiğimiz günlerde Bianet’ten Ayça Söylemez tarafından kaleme alınan İ.Ö…

Yüzlerce kişiyi hapsettiren bu muhbir, girdiği davaları dahi bilmiyor. Duruşmalarda, “Ben çok sayıda mahkemede tanığım, bu hangi dosya bilmiyorum, biraz hatırlatır mısınız’ diyor. Cemaatin yargı ve emniyete hakim olduğu dönemde televizyonda gördüğü isimleri DHKP-C’li olarak ihbar eden İ.Ö., AKP yargısında da ‘FETÖ-DHKP-C’ senaryolarına ihbarlarında yer verdi.

Her dönemin ‘kadrolu’ muhbiri olan İ.Ö., baba ve amcasını dahi ihbar etmiş. Gazete Duvar’dan Sadık Güleç, Bianet’in haberlerinden derleyerek İ.Ö.’nün hikayesini şöyle aktarıyor:

“Önce televizyonların tartışma programlarına katılanlar hakkında yaptığı şikayetlerle kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Şikâyet dilekçelerinin altında hep onun ismi çıkıyordu: İ.Ö. Bu gönüllü şikayetçilik hikayesinin peşine düştüğümüzde İ.Ö.’nün doksanlı yılların ortalarında DHKP-C’nin içinde polisin “haber elemanı” olarak çalıştığını, adli olaylardan DHKP-C ve FETÖ de dahil olmak üzere pek çok siyasi davada tanıklık yaptığını gördük. İ.Ö. yalnızca televizyon programlarını izleyerek muhbirlik yapmamıştı. Tam da söylediği gibi çocukluktan beri yaptığı bir işti bu. Üstelik şikayet ettikleri arasında babası ve amcası da vardı. Bir dilekçesinde yalnızca DHKP-C davasında 150 kişi hakkında tanıklık yaptığını söylüyordu.

Bianet’ten Ayça Söylemez, İ.Ö.’nün sadece televizyon izleyerek haklarında şikayette bulunduğu isimlerle ilgili geçtiğimiz günlerde ayrıntılı bir haber yaptı. İ.Ö. Sezen Aksu’dan, Tarkan’a, Gülben Ergen’den HDP milletvekili Hasip Kaplan’a kadar bir çok kişi hakkında şikayette bulunmuştu. Bu işi öylesine abartmıştı ki şikayet ettikleri arasında TV 8 kanalında yayınlanın bir kitap programında katılan bir yazar dahi vardı. Okumadığı kitap hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yalnızca savcılıklara değil bazı programların uygunsuz olduğunu söyleyerek Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) dilekçeler de var.

Yine bulunduğu cezaevlerinde diğer mahkumlar ile ortak izlediği televizyonlarda bulunan bazı kanalların “devletin çıkarlarına aykırı” olduğunu söyleyerek kaldırılmasını talep ediyor. Özellikle Halk TV hakkında gittiği her cezaevinde müdürlüğe verdiği dilekçeler var.

Peki kendine muhbirliği iş edinen İ.Ö. kimdir? Neden bu işi yapıyor? Adalet Bakanlığı’na verdiği bir şikayet dilekçesinde 12 yaşından beri devlete muhbirlik yaptığını söylüyor. İ.Ö’nün geçmişine baktığımızda “12 yaşında devlete çalışmaya başladım” derken aslında yalan söylemediğini görüyoruz.

Bir varoş çocuğu İ.Ö. 1983 yılında Gültepe’de doğmuş. 12 Eylül öncesinden beri sol örgütlerin özellikle Dev-Sol’un daha sonra yaptığı isim değişikliği ile DHKP-C’nin etkin olduğu mahallelerdir Gültepe ve Nurtepe… Yalnızca sol örgütler değil elbette… Uyuşturucu kullanımı, küçük hırsızlıkların, mahalle çetelerinin de yaygınlığı vardır. Böyle bir ortamda, üstelik solcu bir ailenin çocuğu olarak faaliyete başlıyor. Yine verdiği bir dilekçede 1995 yılında İstanbul Emniyeti İstihbarat Dairesi’nde göreve başladığını ve kendisine irtibat kurabileceği sabit bir telefon numarası verildiğini aktarıyor. İddiasına göre elde ettiği bilgileri telefon kulübelerinden bu hattaki istihbaratçılara aktarıyordu.

Onun yazdığı dilekçeleri, verdiği ifadeleri okurken en şaşırtıcı olan olaylardan birisi babası hakkında verdiği dilekçe oldu. Kendi anlatımlarına göre ailesinden dolayı sol bir çevrede büyümüştü. Daha çocuk yaşta eylemlere, basın açıklamalarına katılmıştı. Tanık olarak katıldığı bir DHKP-C davasında sanık avukatlarının 1996 yılında 12 yaşında olduğu ve örgüt üyesi olamayacağı şeklindeki savunmasına karşı verdiği dilekçede mahkemeden şu talepte bulunuyor; “1 Mayıs 1996 ile ilgili 2 Mayıs 1996, 03 Mayıs 1996 tarihli yayınlanan 1 Mayıs ile ilgili haber ve resimlerin mahkemenize gönderilmesini istiyorum. O gazete kupürlerinde iki erkek çocuğu var, 13 yaşlarında yüzleri maskeli. Tekinin maskesinde sarı renkte DHKP-C veya DHKC yazıyor. O çocuk benim.”

Babasının o tarihlerde DHKP-C içinde faaliyet gösterdiğini iddia eden İ.Ö. örgütü yakından tanıdığını göstermek için verdiği bir dilekçede babası ve amcasının gözaltına alınmalarını sağladığını söylüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 2013 tarihli dilekçede 1996 yılında babası ve amcasının DHKP-C operasyonunda yakalandığını, dosyanın incelenmesi halinde babasının ve amcasının örgüte yardım ettiğinin görüleceğini söylüyor. İ.Ö., babası ve amcası hakkındaki tüm bilgileri kendisinin verdiğini söylüyor. Yine 2011 tarihinde Nüfus İşleri Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçede nüfus kâğıdında bulunan “baba” hanesinden babasının isminin çıkartılmasını talep ediyor.

İ.Ö. verdiği dilekçelerde gönüllü olarak muhbirliğe başladığını söylese de adli ve siyasi yargılandığı çeşitli davalarda ortaya çıkan gerçekler polisin ona ulaştığı şeklinde. Çok ayrıntısı belli olmasa da İ.Ö. mahalledeki siyasi eylemlere katılırken bazı küçük çaplı hırsızlık ve yaralama olaylarına da karışıyor. Kendisi 1995 yılından 2005 yılına kadar emniyet için çalıştığını söylüyor. O döneme ilişkin ‘FETÖ’cü polislerin DHKP-C’ye sızarak ‘kaos timi’ oluşturduğu iddiası ile açılan davadaki ifadesinde şunları söylüyor:

“2007’den beri cezaevindeyim. 1995’te 10 yaşındayken emniyette görevli üç kişi tarafından sokaktan alınıp DHKP-C Seyrantepe bölgesinde yardımcı istihbarat elemanı (muhbir) olarak görevlendirildim. Görevim sırasında Seyrantepe hakkında rapor sunuyordum.”

Fakat bir oto hırsızlığı olayından sonra yakalanınca daha önce bazı siyasi eylemlere katıldığı şeklindeki sicili ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Emniyet’in hırsızlık masasının bu durumu Terörle Mücadele Şubesi’ne bildirdiği ve bu olay üzerine emniyet istihbarata çalışmaya başladığı davaları izleyen avukatlar tarafından ifade ediliyor. İ.Ö. ifadelerinde DHKP-C’nin mahalle örgütlenmesinde “milis” grubu içinde yer aldığını söylüyor.

İ.Ö.’nün bu dönemi anlattığı dilekçeleri ve ifadelerinden neyin gerçek, neyin abartı ya da yalan olduğunu çıkarmak olanaksız. Bildiğimiz çok sayıda yaralama, gasp ve hırsızlık vakasının da olduğu. Bu davalardan dolayı tutuklanıp 2007 yılından beri hapiste bulunuyor. Fakat daha öncesinde de birçok defa içeri girip çıktığı biliniyor. Avukat Several Ballıkaya Çağdaş Avukatlar Derneği davasında da tanıklık yapan İ.Ö.’nün bu dönemde de hapse girip çıktığını söylüyor; “Kendisi 141 DHKP-C dosyasında tanık, ayrıca bazı FETÖ davalarında da tanıklık yapıyor. İ.Ö. 1995’ten 2005’e kadar istihbarat görevlisi olarak örgütte çalıştığını beyan etti. Ancak bu dosyada suç tarihi 2013 ve sonrası. Ayrıca bu kişi silahlı yağma, kişiyi özgürlüğünden alıkoyma, bıçaklı saldırı gibi adli suçlardan hükümlü ve bu 10 yıl içerisinde hapiste ve askerde olmadığı süre toplam 2-3 ay. Bu kadar sürede bir örgütte üst düzey görevli olmayı nasıl başardı.”

İ.Ö.’nün bağlantıda olduğu polislerin bir kısmı firari sanık, bir kısmı tutuklu olarak FETÖ davalarında yargılanıyor. Avukat Several Ballıkaya şu örneği veriyor: “O kadar çok davada tanık olarak yer alıyor ki, bir davada, katıldığı davanın hangisi olduğunu unuttu. ‘Ben çok mahkemede tanığım, bu, hangi mahkeme bilmiyorum’ dedi.”

İ.Ö. verdiği dilekçelerde ve yaptığı savunmalarda psikolojik durumunun iyi olmadığını ifade ediyor. Bu nedenle bir çok defa cezaevinden hastaneye gönderildiği biliniyor. Avukat Several Ballıkaya bu nedenle mahkemeden yattığı hastaneye yazı gönderilerek “cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin bir rapor olup olmadığının sorulmasını talep ettiklerini belirtiyor. Ancak mahkeme bu taleplerini reddetmiş. İ.Ö., yine ifadelerinde psikolojik rahatsızlığı için hap kullandığını da söylüyor.

İ.Ö. özellikle DHKP-C davalarının en önemli tanıkları arasında yer alıyor. 2013 yılında yapılan DHKP-C operasyonundan sonra verdiği ifadelerde gözaltına alınan bazıları avukat bir çok kişinin ismini o veriyor. İ.Ö., o dönem ilişkide bulunduğunu iddia ettiği polislerin yönlendirmesiyle DHKP-C içinde ‘Kaos Timi’ adıyla suikast timleri oluşturulduğunu iddia ediyordu. Suikast timlerinin 2006’da aralarında Kağıthane CHP İlçe Başkanı’nın da olduğu bir çok kişinin öldürülmesinin planlandığını iddia eden İ.Ö. şunları söylüyor: “Timler, eylemleri Emniyet ya da başka sağ yapılanmalar tarafından yapılmış gibi göstererek toplum ve ülke içerisinde kaos yaratmak amacıyla kuruldu. Kaos timinin amacı Alevi-Sünni, Türk-Kürt, sağcı-solcu, dindar-laik çatışması çıkarmaktır.”

İ.Ö., kaos timleri nedeniyle açılan davanın da en önemli tanığı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, aralarında Ergenekon operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu polisler de yargılanıyor. İddiaya göre polisler Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzu, Ali Fuat Yılmazer’in de bilgisi dahilinde dönemin başbkanı Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’daki evinin kroki ve haritaların DHKP-C’ye verdi. Yakalanan DHKP-C militanlarında bu krokilerin ele geçmesi üzerine o dönem Erdoğan’ın bütün koruma ekibi değiştirilmişti.

İ.Ö. verdiği ifadelerde DHKP-C’nin İstanbul sorumlusu olduğunu iddia ettiği Asuman Akça’nın ‘FETÖ’cü polisler tarafından örgüt içinde yükseltildiğini söylüyordu. Fakat daha sonra bu polisler Asuman Akça’yı ortadan kaldırmak istemişlerdi. Akça’nın öldürülmesi görevi de İ.Ö.ye verilmişti. Milliyetçi tabanı DHKP-C’ye yöneltmek için olayda bir MHP’liye ait araç kullanılacaktı. Fakat verilen araç Ümraniye civarında bozulunca eylem yarım kalmıştı.

İ.Ö’nün bir çarpıcı ifadesi ise Hrant Dink cinayeti ile ilgiliydi. İ.Ö. Hrant Dink cinayeti sanıklarından ve polise yardımcı istihbarat elemanı olarak çalıştığı ortaya çıkan Erhan Tuncel’in cezaevinde öldürülmesi direktifinin de FETÖ’cü polisler Ali Osman Kaya, Ali Fuat Yılmazer ve Halil Karakuzulu tarafından verildiğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söylüyordu.

Fakat 2013 yılında verdiği bu ifadeler sırasında yedi yıldır cezaevindeydi. Avukat Several Ballıkaya, İ.Ö.’nün yalnızca DHKP-C davalarında verdiği ifadeler nedeniyle hapiste olan kişi sayısının yüzlerle ifade edilebileceğini söylüyor. Several Ballıkaya İ.Ö’nün ayrıca DHKP-C üyeliğinden yargılandığı bir davada da iki ay önce hapis cezası aldığını aktarıyor. Yargıtay kararlarına göre örgüt içinde haber elemanı olarak çalışan kişilerin ceza almayacağını söyleyen Ballıkaya, “Haber elemanı olarak çalışmış. Belge düzenlenmiş ve para da almış. Ayrıca haber elemanlığından ilişiğinin kesildiğine ilişkin de belge var. İlişiğinin kesilme sebebi istikrarsız davranmasıymış” diye konuştu.

İ.Ö’nün verdiği dilekçeyle hapis cezası alan kişilerden biri de avukat Efkan Bolaç. Kendisi hakkında şikayette bulunan kişinin yıllardır cezaevinde olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatıyor. Televizyonda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası alan Efkan Bolaç yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Bu kişinin şikayetinden sonra mahkeme Bolu Cezaevi’nde bulunan bu kişini SEGBİS aracılığı ile ifadesinin alınması için cezaevine yazı yazdı. Hiçbir cevap verilmedi. Sonra mahkeme sanki hiç böyle bir talepte bulunmamış gibi birden bana ceza verdi. Bu kişinin cezaevinde televizyon izleyip yüzlerce kişi hakkında mahkemelere şikayet dilekçeleri gönderdiği söyleniyor. Devletin kadrolu müştekisi olmuş. Benim dosyama baktığımda sanki bu ifadeler bu adama kurgulatılmış gibi geldi.”

İ.Ö.’nün verdiği ifadeler nedeniyle hapis cezası alanlardan biri de CHP Gençlik Kolları üyesi Nazım Şafak Korkmaz oldu. İ.Ö. 2008 yılında verdiği bir ifadede Korkmaz’ın örgüt tarafından CHP’ye yerleştirildiğini söyledi. Fakat bu konuda o tarihte hiçbir dava açılmadı. 2017 yılında ise Nazım Şafak Korkmaz hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve başka suçlamalar nedeniyle 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tekstil işiyle uğraşan Korkmaz bu ifadeden yıllar sonra tutuklanıp cezaevine kondu.”

Bianet’ten Ayça Söylemez’in bugün (pazartesi) yayımlanan haberinde ‘kayıp’ olduğu haberine yer veriliyor. Habere göre Avukat Efkan Bolaç’ın yargılandığı davada da şikayetçi sıfatıyla bulunan İ.Ö.’nün duruşmada ifade vermesi için İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “Halen kurumunuzda başka suçtan tutuklu olup aşağıda açık kimliği yazılı bulunan müşteki İ.Ö.’nün duruşmanın bırakıldığı 11/01/2018 günü ve saat 09:30’da SEGBİS sistem ile hazır edilmesini” istedi.

Ancak mahkemenin müzekkeresi yanıtsız kaldı. Mahkeme İ.Ö.’nün 22 Mart 2018’deki duruşma için hazırlanmasını istedi. Bu yazıya da cevap gelmedi ve mahkeme kararını, şikayetçi İ.Ö.’nün ifadesi olmaksızın verdi.

13 yıldır cezaevinde olduğu ifade edilen 36 yaşındaki İ.Ö.’nün 2022’de şartlı tahliyeye hak kazanacağı aktarılıyor.

Ahval News

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