Hamit Erdem’den “Emek Tarihi Yazıları” — Gazete Karınca

HABER MERKEZİ – Modern anlamda Osmanlı’nın son dönemlerine dek uzanan sol ve emek tarihinin önemli kilometre taşlarını, dönemeçlerini, olaylarını ve insanlarını belgeler ışığında ele alan “Emek Tarihi Yazıları”, Sel Yayıncılık’tan çıktı. Hamit Erdem’in kaleme aldığı kitap, 1900’lü yılların başından 1960 yıllarına kadar gelen dönemi kapsıyor.

Türkiye’nin yakın dönemi üzerine “Emek ve Sol Tarih” konulu araştırmalarıyla tanınan Hamit Erdem’in kaleme aldığı “Emek Tarihi Yazıları” Sel Yayıncılık’tan çıktı.

Kitap, 1900’lü yılların başından 1960 yıllarına kadar gelen dönemi kapsıyor. Kitapta yer alan makaleler bir tarihsel sistematik içinde yer alıyor.

Ancak 1900’lü yılların ilk çeyreğinde yoğunlaşan toplumsal ve sınıfsal mücadelenin içiçeliğiyle başlayan makalelerin istisnaları da var. Bunlardan biri Şeyh Bedreddin Hareketi.

Yazar Hamit Erdem, Bedreddin isyanı üzerinden 600 küsur yıl geçmesine rağmen hem siyasi hem edebi olarak emek tarihi üzerinde etkisini hâlâ sürdürmesi nedeniyle makalelerin onunla başladığını belirtiyor.

Kitapta Şeyh Bedrettin portresi ve isyanını takiben Osmanlı basınında Kalr Marx, Paris Komünü ve sosyalizm mercek altına alınıyor.

“Gayrimüslim sosyalizmi” yani Yahudi, Ermeni ve Rumların Osmanlı dönemindeki sosyalizmi de kitapta yer alan makalelerden.

Yine Çerkes Ethem, Komünist Manifesto’nun Türkçedeki Serüveni, Kürtlerin Uzun İsyanı, Sabahattin Ali’nin Sır Ölümü gibi başlıklar da kitapta yer alıyor.

Toplumsal hafızaya katkı

Tarihin önemli kilometre taşlarını, dönemeçlerini, olaylarını ve insanlarını, onların kendi dönemleri ve koşulları içinde hatırlamanın ve hatırlatmanın önemli olduğunu kaydeden Erdem, “Eğer emekçilerin kurtuluşu kendi eserleri olacaksa, Sol ve Emek Tarihi’ne aşağıdakilerin penceresinden bakan, onların gözüyle yazılmış bir tarih yazımına ihtiyaç bulunmaktadır” diyor.

Yazar Emek Tarihi Yazıları’nın toplumsal hafızaya katkıda bulunmak, Türkiye’nin son yüz yılı aşkın sınıf mücadelesinin dinamiklerini hatırlatmak, doğrultmak ve arındırmak amacıyla yazdığını vurguluyor.

https://gazetekarinca.com/2020/01/hamit-erdemden-emek-tarihi-yazilari/

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