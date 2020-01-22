Topik meze tarifi | Topik meze nasıl yapılır?

Ermeni mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan topik, zaman içerisinde Türk mutfaklarında da kendine yer bulmuştur. Çok nadir meyhane de denk gelebileceğiniz bu farklı meze, Ermeni nüfusunun yoğun olduğu semtlerdeki mezecilerde de bulunabilir. Peki, topik meze nasıl yapılır? İşte topik meze tarifi

Topik, nohut, tahin ve soğanın baskın olduğu Ermeni mutfağının en bilinen mezelerinden biridir. Ana malzemeleri nohut, yenibahar ve fıstık olan bu meze, ana yemeklerle birlikte servis edilir. Hafif bir tadı olduğu için, sindirimin kolaylaşmasını sağlar. Nohut, dolmalık fıstık ve tahinin başrollerini paylaştığı bu mezenin farklı tadını mutlaka tecrübe etmeli ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız. Peki, topik meze nasıl yapılır? İşte topik meze tarifi…

Malzemeler:

-3 soğan

-2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

-1 çay bardağı zeytinyağı

-Yarım çay kaşığı yenibahar

-Yarım çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı tarçın

-2 yemek kaşığı kuş üzümü

-Yarım su bardağı tahin

-1.5 su bardağı haşlanmış nohut

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-Tahin

-Toz Antep fıstığı

Nasıl yapılır?

-Piyazlık doğradığınız soğanları dolmalık fıstıklarla beraber zeytinyağında soteleyin.

-Yenibahar, kimyon, tarçın, kuş üzümünü ekleyip sotelemeye devam edin.

-2 yemek kaşığı tahin ekleyip ocaktan alın. Haşlanmış nohutları, 3 yemek kaşığı tahin ve bir tutam tuzla beraber pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mutfak robotundan geçirin.

-Nohut püresini yağlı kâğıdın üzerine yayın. Pürenin üzerine sotelediğiniz soğanı yayın ve rulo şeklinde sarın. Ruloyu 4-5 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

-Topik yeteri kadar dinlendikten sonra buzdolabından çıkarın ve 2 cm genişliğinde dilimleyip servis tabağına alın.

-Tahin ve toz Antep fıstığı ile süsleyin.

-Topik mezesini, klasik köfte veya çökertme kebabı ile birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

http://www.milliyet.com.tr/pembenar/topik-meze-tarifi-topik-meze-nasil-yapilir-6127828

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