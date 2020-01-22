İsa Mesih’in Hayatını Anlatan “The Chosen” Adlı Dizi Yayınlandı

Vidangel.com adlı site, 142 ülkede “The Chosen” adlı İsa Mesih’i anlatan diziyi izleyicilerle buluşturdu.

“The Chosen” dizi projesi için 2019 yılında 16 bin yatırımcı 11 milyon dolar bağışta bulundu.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Dallas Jenkins, Teksas ziyareti sırasında The Christian Post’a verdiği röportajda: “Bana projem için yatırımcılara başvurmam gerektiği söylendiğinde, gülmüştüm. Aslında projemin insanların dikkatini çekebileceğini düşünmüyordum. Fakat daha sonra Tanrı’nın beni çok anlamlı bir görevde kullanmak istediğini anladım ve projeme destek olabilmesi için yatırımcılar ile görüşemeye başladım” diye anlattı.

Jenkins, bu projeye yatırım yapanların ve Tanrı’nın ona olan inancını doğrulamaya çalıştığını vurguladı.

Dallas Jenkins: “Şuan için dizinin sadece ilk sezonu tamamlandık. Mesih’in hayatını etraftakilerin gözünden anlatan İncil temelli dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşmaktadır” açıklamasında bulundu.

“The Chosen” dizisinin yapımcısı bundan sonrası için yatırımcıların bağış yapmaya devam edeceğinden oldukça umutlu. Dizi sayesinde dünyanın dört bir yanında, binlerce insan Mesih’in hayatı hakkında yepyeni şeyler öğrenme fırsatı yakaladı.

İsa’yı canlandıran başrol oyuncusu Jonathan Romey, Fox News’e önümüzdeki sezonlarda da Mesih’i canlandırmaya devam edeceğini açıkladı.

Jonathan Romey: “İsa’yı canlandırmak sadece kariyerim için değil hayatım için de çok büyük bir önemi var. Bu dizi bizlere şuana kadar anlatılan en uzun tarihi hikayeye vakit ayırıp daha iyi anlamamızı sağlıyor” dedi.

Dizi hakkında yapılan yorumlardan birinde, “The Chosen” projesinin yakın zamanda «Game of Thrones» rekorunu kırıp «Tarihin En Popüler Dünya Dizisi» olabileceği söyleniyor. (cnl.news/O.D)

https://haber.sat7turk.com/2020-yilinda-isanin-hayatini-anlatan-the-chosen-adli-dizi-yayinlandi/

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