Meksika, Ermeni Soykırımı’nı tanımak yönünde çalışmalar yapıyor

Meksika Parlamentosu’nun Vekiller Meclisi Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Adolfo Torres Ramirez ile Ermenistan Milli Meclis Başkanı Araraz Mirzoyan bir araya geldi. Meksika’nın, Ermeni Soykırımı’nı tanımak yönünde çalışmalar yürüttüğünü bildiren Ramirez, Dağlık Karabağ’da durumun barış ile çözülmesi için çaba harcamaya söz verdi.

Ararat Mirzoyan ise Meksika’nın, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ülkeler listesine gireceğini ümit ettiğini dile getirerek, Ermenistan’ın, uluslararası ortaklarından Artsakh konusunda dengeli tutum beklediğini açıkladı.

Ermenistan ile işbirliğini genişletmek istediğini dile getiren Ramirez, Ararat Mirzoyan’ı Meksika’ya davet etti.

Hatırlanacağı üzere, Mayıs 2019 tarihinde Meksika’nın Michoacan eyaletinin kongresi, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan bir karar kabul etti. Ermeni Soykırımı konusunda Meksika’da bir ilke imza atan Michoacan, ülkenin 31 eyaletlerinden biridir. Yaklaşık 4 milyon nüfuse sahip olan Michoacan, Meksika topraklarının yüzde 3’ü oluşturuyor ve 16. en büyük eyalettir.

ERMENİ HABER AJANSI

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