Kayseri’de tarihi Ermeni mülkleri yağmalanmaya devam ediyor

Defineciler tarihi yağmalamaya devam ediyor. Kayseri’de Beşaret Kaya Ermeni Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi

Ermenilere karşı 1915 yılında başlayan sistematik yağma, sürgün ve katliam günümüzde de başka bir boyutla devam ediyor. Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi’nde bulunan ve Ermenilerin bölgede yaşadığı dönemde kullanılan Beşaret Kaya Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Kilisenin içi yapılan kazılarla kullanılmaz hale gelirken, duvarlarda bulunan fresklerin de tahrip edildiği görüldü.

Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu belirterek, “Bağpınar Mahallesi, önemli turizm değerlerinden olan Koramaz Vadisi’nin giriş noktalarından birinde yer alıyor. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri’de Bağpınar Mahallesi’nde birçok tarihi yapı var. Bunlardan bir tanesi de Dere yolu bölgesinde bulunan Beşaret Ermeni Kaya Kilisesidir. Biz, buraya muhtarlık olarak defalarca demir kapı, kapı kilidi takmamıza rağmen buraya define aramak için gelenler tarafından kırıldı” dedi.

Kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını isteyen Nalbant, “Mahalle olarak definecilerden bıktık. Kilise içinde bulunan fresk resimler kazındı. İnsanların bilinçsizliğinden dolayı tarihi yapılara zarar verildi. Kilisenin birçok yerinde kazı çalışması yapmışlar. Biz, buranın güvenlik altına alınarak restore edilip, turizme kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yeni Yaşam Gazetesi

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