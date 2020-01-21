IŞİD’in yeni lideri Türkmen asıllı Abdulrahman el Mavli el Selbi mi?

İngiliz The Guardian gazetesi istihbarat ajanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda IŞİD’in yeni liderinin Abdulrahman el Mavli el Selbi olduğunu ileri sürdü.

Gazete, iki istihbarat servisine dayandırdığı haberde Irak Şam İslam Devleti’nin kurucularından biri olarak gösterdiği Selbi’nin dünya genelinde birçok operasyonu yönettiği ve Irak’taki Yezidi azınlığa karşı yürütülen esaretin de sorumlularından olduğunu ileri sürdü.

Ebu Bekir El Bağdadi’nin geçen ekimde ABD tarafından öldürülmesinin ardından IŞİD yeni liderlerinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıklamıştı. Bu takma ad istihbarat kurumlarının o güne kadar duymadıkları bir isimdi.

Bağdadi’nin öldürülmesinin üzerinden geçen 3 aylık süreçte Selbi’nin ismi gittikçe daha ön plana çıktı. Gazetedeki habere göre Bağdadi ile aynı düşünceleri paylaştığı belirtilen Selbi’nin sıkı bir bağlılık içinde olduğu IŞİD’in karar mekanizmasının da başında bulunduğu sanılıyor.

Telafer’de doğduğu sanılan Selbi, bir Türkmen ailenin ferdi ve IŞİD’in lider kadrosundaki sayılı Arap olmayan isimlerden.

Selbi’nin IŞİD’de yükselişini ise istihbarat kaynakları kendisinin aldığı dini eğitime ve Yezidilere yönelik soykırımdaki kararlarına dayandırıyor.

Musul Üniversitesi Şeriat Hukuku mezunu Selbi’nin Bağdadi ile tanışması 2004 yılına dayanıyor. Selbi o sırada Irak’ın güneyindeki Bukka Kampı’nda Amerikalı güçler tarafından tutuklu iken iki ismin ilk defa karşılaştığı sanılıyor. İstihbarat bilgilerine göre Salbi bir de erkek çocuk sahibi.

Nerede bulunduğu konusunda kesin bir bilgi olmadığının altını çizen Guardian, Salbi’nin Musul’da bulunduğunun sanıldığını belirtiyor. Geçen aralıkta ABD Başkanı Donald Trump El Bağdadi’nin yerine gelen bu ismin nerede olduğunu bildiklerini açıklamıştı.

Bağdadi’nin ölümünden sonra yerine örgütün sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir’in geçeceği tahmin ediliyordu ancak muhtemel halef olarak görülen sözcünün Amerikan askerleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Euronews

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