TUMO şimdi de Berlin’de

HYETERT- 12-18 yaş arası öğrencilerin ufkunu açan, yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sunan ve bunu en son teknoloji altyapısı ile yapan TUMO Yaratıcı Teknolojiler Merkezi Almanya’nın Başkenti Berlin’de yeni bir şube açmaya hazırlanıyor.

Merkez’in Facebook hesabında 18 Ocak tarihinde yaptığı duyuruda ilgili sözleşmenin 21 Ocak günü Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da özel bir törenle imzalanacağını duyurdu.

TUMO, Ermenistan’da, Başkent Yerevan’ın yanısıra Dilidjan, Gümrü ve Stepanakert’te hizmet veriyor. Koghb ve Masis’te ise yakın zamanda şube açmayı planlıyor. Ermenistan dışında ise, Paris ve Beirut’ta şubeleri var. Berlin’in yanısıra Arnavutluk’un başkenti Tiran’da da açılacak.

https://www.facebook.com/tumocenter/photos/a.215522485152592/2837564912948323/?type=3&theater

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...