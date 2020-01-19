Siyasetçilerden Hrant Dink Paylaşımı: Güvercin Tedirginliğini Dindireceğiz

Hrant Dink öldürülmesinin 13. yılında İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Temelli ve AKP’den istifa eden Yeneroğlu sosyal medyadan paylaşımda bulundular.

Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 13. yılında birçok siyasetçi sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sözünde ve yüreğinde barış olan bir insan, araştırmayı seven bir gazeteciydi. Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz” dedi.

#HrantDink sözünde ve yüreğinde barış olan bir insan, araştırmayı seven bir gazeteciydi. Tarihimiz ve ülkemiz açısından çok acı bir şekilde aramızdan ayrıldı. Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz. Kendisini saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun. pic.twitter.com/cDtq6UglDM

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 19, 2020

Canan Kaftancıoğlu ise, “Katledilişinin 13. yılında saat:15.oo’de AGOS’un önünde buluşuyor ve faşizme inat kardeşimsin #Hrant demeye devam ediyoruz” mesajını paylaştı.

Katledilişinin 13. yılında saat:15.oo’de AGOS’un önünde buluşuyor ve faşizme inat kardeşimsin #Hrant demeye devam ediyoruz..#HrantDink https://t.co/cbvemzNbwu

— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) January 19, 2020

Katledilişinin 13. yılında saat:15.oo’de AGOS’un önünde buluşuyor ve faşizme inat kardeşimsin #Hrant demeye devam ediyoruz..#HrantDink https://t.co/cbvemzNbwu — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) January 19, 2020

HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Hiçbir karanlık #HrantDink’in bu topraklara ektiği kardeşlik ve özgürlük tohumlarını unutturamaz. Bugün binlerce Hrant olacağız. Birbirimizin güvercin tedirginliğini dindirecek ve #Adaletİçin hesap soracağız! #Buradayız pic.twitter.com/e1OSLsZkcX

— HDP (@HDPgenelmerkezi) January 19, 2020

Sezai Temelli, “Asla unutmayacağız” notunu paylaştı.

Asla unutmayacağız, saygıyla… #HrantDink pic.twitter.com/XkhhtYzw59

— Sezai Temelli (@SezaiTemelli) January 19, 2020

Utanmak için geç değil…Katledilişinin 13. yılında aynı yerdeyiz…19 Ocak Pazar saat 15.00’da Agos’un önünde…#HrantDink pic.twitter.com/ETUYS4diMo

— Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) January 18, 2020

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “Tıpkı bir güvercin gibiyim…Onun kadar sağıma soluma, önüme arkama göz takmış durumdayım” dediği paylaşımı şöyle:

Tıpkı bir güvercin gibiyim…Onun kadar sağıma soluma, önüme arkama göz takmış durumdayım.Başım onunki kadar hareketli… Ve anında dönecek denli de süratli.#UtanmakİçinGeçDeğil#HrantİçinAdaletİçin#BuradayızAhparig#VazgeçmiyoruzAhparig pic.twitter.com/e9dJYDLRqX

— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) January 18, 2020

AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da mesajında şöyle dedi: “ Nefret söylemleri ve ötekileştirmenin ne denli büyük bir tehlike olabileceğini gösteren #HrantDink suikastı, birlikte yaşama kültürümüze ve hoşgörü iklimimize yapılmış bir saldırıydı. Yaşanan suikastı ve faillerini bir kez daha lanetliyor, Hrant Dink’i saygıyla anıyorum.”

Nefret söylemleri ve ötekileştirmenin ne denli büyük bir tehlike olabileceğini gösteren #HrantDink suikastı, birlikte yaşama kültürümüze ve hoşgörü iklimimize yapılmış bir saldırıydı. Yaşanan suikastı ve faillerini bir kez daha lanetliyor, Hrant Dink’i saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/kraO6rRCJC

— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) January 19, 2020

Bundan 13 yıl önce katledilen, bu ülkede kardeşliğin ve barışın simgesi Hrant Dink’i saygıyla anıyorum. Faşizme inat kardeşimsin #hrantdink pic.twitter.com/79rsvnOJ28

— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 19, 2020

bianet

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