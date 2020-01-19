Köye ulaşım kapandı, aramalar zorlaşıyor

11 Ocak’tan beri kayıp olan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden hiçbir iz yok. Hava koşulları ve alt yapı yetersizliği nedeniyle aramalar yalnızca dronelar ile yapılabiliyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehri) köyünde yaşayan ve 11 Ocak’tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftine hala ulaşılamadı. Kaçırıldıkları iddia edilen Keldani çiftine dair başlatılan arama çalışmaları yoğun kardan dolayı drone’lar ile sadece havadan yürütülüyor.

Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinin kaybolmasının ardından kente gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, yaptığı görüşmelere Mezopotamya Ajansı’na konuştu.

Savcılık bazı kişilerin ifadesini aldı

Hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını söyleyen Çelik, şu ana kadar ulaşılabilinen yerlerin arandığını belirtti. Konuya ilişkin Beytüşşebap Kaymakamı ve aile ile görüştüğünü kaydeden Çelik, Çarşamba günü bir askeri helikopterin bölgeye gittiği ve köpeklerle olay yeri incelemenin yapıldığını aktardı.

Yetkililerin Diril çiftinin hayatlarını kaybettiği yönünde herhangi bir ize ulaşılamadığı bilgisini verdiğini paylaşan Çelik, Beytüşşebap Savcılığı’nın da yine konuya ilişkin soruşturma başlattığı ve bu kapsamda bazı kişilerin ifadesine başvurduğu bilgisini verdi.

Boşaltılan köylere ulaşım yok

Çifte ulaşmanın birincil öncelikleri olduğunu vurgulayan Çelik, söz konusu bölgede yaşanan ulaşım sorununu eleştirdi. Çelik, şunları söyledi: “Bu insanlara değil kış şartlarında, normal şartlarda da ulaşamama sorunu var. Bunun dışında bu bölge bir dönem ‘askeri yasak bölge’ haline getirildiği için köyler boşaltılmış ve dolayısıyla altyapı çalışmaları hiçbir şekilde yapılmamış. İnsanların yaşadığı bir bölgede biz birbirimize ulaşamıyorsak, birbirimizden haber alamıyorsak bu bir sorundur.”

Diril çiftinin yaşadığı bölgenin 1990’lı yıllarda “güvenlik” gerekçesiyle boşaltılan bir bölge olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bu insanlar bu topraklara dönmek için çaba sarf ediyorlar, ama geri döndüklerinde tekrar sorunlarla karşılaşıyorlar. Bugüne kadar sorunların giderilmesi için hiçbir çabanın sarf edilmediğini durumu ortaya çıkıyor. Süryanilerin yaşadığı Mardin’in Turabdin bölgesinde de insanlar aynı sorunları yaşıyor. Êzidîlerin yaşadığı Batman Beşiri bölgesi ve diğer alanlarda da benzer sorunlar yaşıyor” diye belirtti.

ŞIRNAK

Yeni Yaşam Gazetesi

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