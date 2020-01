Kuzey Kore en tehlikeli ülke

İnançları nedeniyle Hristiyanlara yönelik zulüm, tehdit, cinayet gibi saldırıları takip edip her yıl düzenli olarak yayınlayan Open Doors’un 2019 yılı raporu yayınlandı. Rapora göre 2019’da dünya çapında her gün 8 Hristiyan inancı nedeniyle öldürüdü, her hafta 182 kilise veya kiliselere ait binalara saldırıldı ve her ay 309 Hristiyan haksız yere hapsedildi.

Hristiyanların inançları nedeniyle en fazla zulüm gördüğü ilk 50 ülkenin 2020 Dünya İzleme Listesi’ne göre İsa’yı takip etmenin en zor olduğu ülke Kuzey Kore. Kuzey Kore’nin ardından sırasıyla Afganistan, Somali, Libya, Pakistan, Eritre, Sudan, Yemen, İran ve Hindistan İsa’yı takip etmenin en zor olduğu ülkeler olarak sıralandı.

Listelenen ülkelerde, geçen yılki listede 245 milyon olan yüksek veya şiddetli zulüm gören Hristiyan sayısı bu yıl 260 milyona yükseldi. Open Doors’un değerlendirme kriterlerine göre geçen yıl 40 ülke “çok yüksek” zulüm seviyesine denk gelen yükseklikte puan alırken bu yıl ülke sayısı 45’e yükseldi.

2020 Raporu, 1 Kasım 2018 – 31 Ekim 2019 arasındaki süreyi kapsıyor. Rapor, 60’tan fazla ülkedeki Open Doors çalışanlarının raporlarından derleniyor.

Hristiyanlar için en şiddetli ülkelerden beşi, Sahra Çölü’nde, Sahra Çölü ile Afrika savanı arasında bulunan yarı kurak otlatma alanlarının ve tarım arazilerinin yatay bir kuşağında yer alıyor. Silahlı İslamcı isyancı gruplar ve teröristler Sahra’da son yıllarda çoğaldı. Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasındaki çatışma da şiddete neden oluyor. Zayıf hükümetler de halkı savunmasız bırakıyor.

1 Kasım 2018 – 31 Ekim 2019 arasındaki kaydedilen olaylara göre Hristiyanların en çok şiddet gördüğü ilk 10 ülke:

1. Pakistan

2. Nijerya

3. Mısır

4. Orta Afrika Cumhuriyeti

5. Burkina Faso

6. Kolombiya

7. Kamerun

8. Hindistan

9. Mali

10. Sri Lanka

Hristiyanların En Çok Şehit Edildiği Ülkeler:

1. Nijerya: 1.350 kişi

2. Orta Afrika Cumhuriyeti: 924 kişi

3. Sri Lanka: 200 kişi

4. Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 152 kişi

5. Güney Sudan: 100 kişi

6. Burkina Faso: 50 kişi

7. Mısır: 23 kişi

8. Pakistan: 20 kişi

9. [isim açıklanmayan ülke]: 20 kişi

10. Kolombiya: 16 kişi

Kiliselerin En Çok Saldırıya Uğradığı veya Kapatıldığı Ülkeler:

1. Çin: 5.576

2. Angola: 2.000

3. Ruanda: 700

4. Myanmar: 204

5. Nijerya: 150

6. Etiyopya: 124

7. Burundi: 100

8. Mali: 100

9. Pakistan: 58

10. Burkina Faso: 50

Kaynak

Hristiyan Haber

