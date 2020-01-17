Kaybolan Süryani çiftin dosyasına gizlilik kararı

Şırnak’ın Beytüşşebap Süryani Köyü Mehre’de (Kovankaya) yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftini arama çalışmaları sürüyor. 11 Ocak günü kaybolan çifte beş gündür ulaşılamıyor. Diril çiftinin kaybolması nedeniyle Şırnak’ta olan HDP Milletvekili Tuma Çelik, savcılığın dosyaya gizlilik kararı getirdiğini söyledi.

Çelik, kış koşullarının karadan arama çalışması yapmaya izin vermediğini bu nedenle arama çalışmalarının havadan sürdürüldüğünü söyledi.

‘KÖY ÇOĞU ZAMAN YASAKLI BÖLGE’

Tuma Çelik, “Kendilerinden haber alamadığımız çift, hem köyde hem de İstanbul’da ikamet ediyor. Köyde kaybolan Diril çiftinin dışında, bir kişi yaşıyor. Yaşayan bir diğer kişi de akrabaları oluyor. Köy dağlık, askeri ve çoğu zaman yasaklı bir bölge. Kış koşulları sebebiyle biz de aile bireyleri de köye ulaşmakta sorun yaşıyoruz. Aile bireyleri de oldukça kaygılı kendileri de bölgeye ulaşamıyorlar” demişti. (HABER MERKEZİ)

Beytüşşebap’ta yaşayan Süryani aileden 6 gündür haber alınamıyor

Evrensel Gazetesi

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