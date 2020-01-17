Ermenistan Milli Güvenlik Servisi’nin eski Başkanı kendi evinde ölü bulundu

Ermenistan’ın Milli Güvenlik Servisi’nin eski Başkanı Georgi Kutoyan, Başkent Yerevan’ın Paruyr Sevak Sokağı’ndaki apartman dairelerinden birinde ölü bulundu. Ermenistan Soruşturma Komitesi’nden edinen bilgiye göre eski başkan, ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

Ermenistan Soruşturma Komtesi Başkanı’nın talimatıyla, Soruşturma Komitesi’nin görevlileri olay yerine gitti. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Kutoyan, ağız bölgesinden yaralanmıştı. Eski Güvenlik Servisi Başkanı’nın yanında bir de kendisine ait silah bulundu.

30 Eylül 1981 doğumlu Georgi Kutoyan, 2011 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın Yardımcılığına atanmıştı. 2011-2014 yıllarında Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’ne bağlı yolsuzlukla mücadele stratejisinin izleme komisyonunun başkanlığını yürüttü. 2016-2018 yıllarında Ermenistan Hükümetine bağlı Milli Güvenlik Servisi’nin Başkanı oldu.

ERMENİ HABER AJANSI

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