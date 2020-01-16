İran’lı Ermeni şarkıcı Andy Madadian’ın yıldızı Hollywood Şöhret Yolunda parlayacak

17 Ocak tarihinen itibaren Hollywood Şöhret Yolunda İran’lı Ermeni şarkıcı Andy Madadian’ın yıldızı da parlamaya başlayacak. “The Guardian”ın haberine göre Madadian, böyle bir şerefe layık görülen ilk İran’lı olacak.

ABD’lilerin büyük bir kısmının kendisini ve müziğini henüz yeni yeni keşfettiğini dile geitren 63. yaşındaki ünlü pop sanatçı, bu yıldızın ABD’de kendisi için yeni kapılar açacağını ümit ettiğini ve “yeni başlangıç” yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran’ın Elvis Presley’i olarak da bilinen Madadian, kendi sanatının İran, Ermenistan ve ABD halkları için icra ettiğini vuguladı. 2020 yılında Hollywood Bulvarında Madadian’ın yıldızının yanında Alicia Keys, “50 Cent”, Billy Idol ve diğer ünlülerin yıldızları da parlayacak.

Andy Madadian, 1956 yılında İran’da doğdu. Müzik dünyasına, 22 yaşında ABD’ye taşınmaktan sonra girdi. Madadian’ın şarkıları bugün özellikle Ermenistan, İran ve ABD’de biliniyor.

2016 yılında Michael Jakson’un babası Joseph Jackson aracılığıyla La Toya Jackson’la tanışan Madadian, Michael’in kız kardeşi ile Tahran adlı bir şarkı yazdı. İki artistin söylediği şarkı, İran’da yasaklandığına rağmen büyük başarı sağladı.

ERMENİ HABER AJANSI

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