Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Paşinyan-Aliyev görüşmesinden bahsetmek için henüz çok erkendir”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla olası bir görüşmeden bahsetmek için henüz erken olduğu açıkladı.

İki ülke Dışleri Bakanlıkları seviyesinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Mnatsakanyan, “Müzakere süreci devamlıdır, biz hiçbir zaman müzakerelerden kaçınmadık, tam tersine, çok aktif şekilde müzakere sürecine katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın, hiçbir zaman müzakereleri ertelemediğini vurgulayan bakan, “Müzakere süreci, 25 yıldır en verimli bulduğumuz ve uluslararası arenada tanınmış bir format olan Minsk Grubu’nun eşbaşkanlığı kapsamında devam ediyor. Bu müzakere süreci enasında birtakım yaklaşımlar, idialar geliştirildi.Bizim için, önceliklerimiz olan kendi yaklaşımlarımızı yansıtan farklı kriterilerin bir araya getirilmesi önemlidir” yorumunu yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI

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