Ermenistan Dışişleri Bakanı: Komşumuz ülkelerde istikrarın sarsılması, bizim için endişe verici ve milli güvenlik alanı mensuplarımız yoğun çalışıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Komşumuz ülkelerde istikrarın sarsılması, bizim için endişe verici ve milli güvenlik alanı mensuplarımız yoğun çalışıyor

‘Panorama.am’ web sayfasında yayımlanan habere göre İran ve Yakındoğu’da yaşanan olayları gazetecilere yorumlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan: “Komşumuz olan ülkelerde istikrarın sarsılması, bizim için de endişe vericidir” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamaya göre Ermenistan’ın bütün milli güvenlik alanı mensupları, bu konuda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.

Zohrap Mnatsakanyan: “Zira bu olaylar bize çok yakın olan bir bölgede yaşanıyor. Ayrıca bu ülkeler ortaklarımız oluyor. Ve onların anlaşmazlıkları olduğu zaman bunlar, ülkemizin güvenliğini de etkiliyor” diye kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanının belirttiğine göre durum, sadece barışçı yollarla düzeltilebilir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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