Süryani Rahip Sefer Bileçen’in tahliyesine kararı verildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak günü gözaltına alındıktan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece ‘örgüte yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

Mardin 2’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar, Rahip Bileçen’in sabit ikametgahının olması ve kaçma şüphesinin olmaması gerekçelerine dayandırıldı.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan’da sosyal medya hesabından Bileçen’in tahliye edildiğini paylaştı.

Avukatların yaptığı itiraz üzerine Süryani Rahip Aho Bilecen serbest bırakıldı. Bu süreçte destek olan bütün herkese teşekkürler. #RahipAhoSerbestBırakıldı pic.twitter.com/vP27Q78A5M — Mehmet Ali ASLAN (@HemmedAliAslan) January 14, 2020

Rahip Bileçen’in önümüzdeki saatlerde tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniliyor.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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