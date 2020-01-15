Şırnak’ta Yaşayan Süryani Çiftten Haber Alınamıyor

Mahmut Bozarslan

Şırnak Beytüşşebap’a İlçesinde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril isimli Süryani çiftten 11 Ocak tarihinden beri haber alınamıyor. Hem güvenlik güçleri hem Süryaniler her yerde çifti arıyor.

Beytüşşebap’a bağlıKovankaya köyünde yaşayan son Süryani ailelerden Hurmuz ve Şimoni Diril’den dört gündür haber alınamıyor. Çocukları, ebeveynlerine ulaşamamaları üzerine güvenlik güçlerine haber verdi.

Yapılan ilk incelemede çiftin cep telefonlarının evde olduğu belirlendi. İddiaya göre Süryani çift kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Köyde Diril ailesi ve bir akrabalarından başka yaşayan kimse bulunmuyor. Bazı kişilerin ailenin evine gittiği günden bu yana Süryani çiftten haber alınamıyor.

Olayla ilgili VOA Türkçe’ye konuşan Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker, kayıp çiftten hiçbir iz bulunamadığını söyledi Türker, ”Ne olduğunu kimse bilmiyor. Kaçırıldılar mı, bir yere mi gittiler, götürüldüler mi bilmiyoruz. Daha birkaç sene öncesine kadar İstanbul’da yaşıyorlardı. Daha sonra gelip köye yerleştiler. Bu aile ve amca çocukları dışında köyde yaşayan kimse yok. Askerler dağ taş her yeri aradılar ama bulamadılar. Biz de her yerde arıyoruz” dedi.

Süryani çiftin oğlu Bedri Diril arama çalışmalarının devam ettiğini ve kaygılı olduklarını söyledi. Anne ve babasını köyde ziyaret etmek isteyen akrabalarının durumu fark ettiğini belirten Diril, “Yetkililer bizden ricada bulundu ‘Yanlış bilgiye mahal vermeyin soruşturma yürütüyoruz’ dediler. Cumartesi sabahından beri kayıplar ama biz bunu Pazar günü fark ettik. Abim ve 2 akrabam köye ziyarete gidiyor ama annem ve babamı evde bulamıyorlar. Her yere baktıktan sonra jandarmaya haber veriyorlar. Havanın kötü olması Pazartesi günü işleri zorlaştırdı ama akşamdan beri bölgeyi havadan da tarıyorlar. Köye ulaşan bazı akrabalarımız da gidebilecekleri olası yerlere bakıyorlar. Komşu köylerden de birkaç kişi arama çalışmalarına katılmış. Ulaşımı çok zor ve sıkıntılı bir yer. Güvenlik güçleri güvenlik nedeniyle direk oraya gidemiyorlar. Bir de kar ve çok soğuk olduğu için aramalar zorlaşıyor. Köyde iki aile yaşıyor, oradaki komşular en son Cumartesi günü gördüklerini söylemiş. Onun dışında başka bilgi yok” diye konuştu.

VOA

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